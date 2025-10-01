El Comisario Pontificio designado para la resolución del cisma en la comunidad clarisa de Belorado, Burgos (España), ha reclamado a la justicia el desalojo inmediato de las exmonjas y denuncia las maniobras dilatorias de las cismáticas.

Tras conocerse un nuevo aplazamiento de la orden de desalojo de las exreligiosas clarisas, el Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, ha interpuesto una demanda de ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia No 1 de Briviesca por la que se condenó a al grupo de exmonjas a que “desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un comunicado , la Oficina del Comisario Pontificio subraya que “a lo largo de este procedimiento judicial, ya se ha pospuesto en cuatro ocasiones” la fecha de la salida de las exreligiosas del Monasterio de Belorado.

La primera de ellas en enero de 2025, suspendida “debido a la dificultad para notificar en tiempo y forma a todas las exmonjas la citación para la vista previa”. En marzo de 2025, se dictó una nueva fecha, el 10 de junio. En aquella ocasión, quedó suspendida por el intento de recusación de la juez por parte de las cismáticas, que resultó infructuoso a la postre.

Rechazada por la Audiencia Provincial de Burgos la recusación de la juez, se señaló como nueva fecha para el desalojo el 12 de septiembre.

Una vez publicada la sentencia favorable a la Iglesia Católica, dictada el 31 de julio, el juzgado estimó otra petición de aplazamiento del desalojo, señalándose el 3 de octubre de 2025, nuevamente aplazado ayer debido a un recurso interpuesto por las exreligiosas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las exmonjas plantearon una batalla legal contra la Iglesia Católica para permanecer en los monasterios después de abjurar de la fe católica mediante su adscripción a un manifiesto sedevacantista en mayo de 2024. Tras el debido proceso, fueron excomulgadas en junio de ese mismo año.

En septiembre de 2024, el Papa Francisco nombró a Mons. Iceta Comisario Pontificio para la resolución del caso.