El desahucio de las ex monjas clarisas cismáticas del Monasterio de Belorado (España) ha quedado suspendido después de que hayan recurrido la sentencia que obligaba a su desalojo ante la Audiencia Provincial de Burgos.

Así lo ha acordado el Tribunal de Instancia de Briviesca, de tal forma que queda sin efecto la orden de sacar a las exreligiosas del monasterio situado en la Archidiócesis de Burgos.

Quienes decidieran por propia voluntad renunciar a su pertenencia de la Iglesia Católica en el mes de mayo de 2024 y fueron excomulgadas por incurrir en delito de cisma, han logrado dilatar de nuevo el proceso por el que el Comisario Pontificio nombrado para resolver el caso, el Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, pretende recuperar el pleno uso del lugar, que pertenece a la Iglesia Católica.

La Justicia española rechazó la pretensión del grupo cismático de convertir su antigua comunidad religiosa católica en una asociación civil que se presentara como titular de los monasterios de Belorado y Orduña y decidió su desahucio, con fecha provisional del 12 de septiembre, que fue pospuesta al próximo 3 de octubre.

Según detalla el diario ABC, la mayoría de los enseres de las monjas habrían sido trasladados al Monasterio de Orduña, donde también fueron llevadas las cinco hermanas mayores no excomugadas y las únicas reconocidas por el Comisario Pontificio como las que conforman la comunidad clarisa, junto a otra más que se fue nada más comenzar el cisma.

Las exmonjas clarisas de Belorado fueron excomulgadas de la Iglesia Católica por el delito de cisma en junio de 2024, después de que unos meses antes anunciaran que abjuraban de su pertenencia a la Iglesia Católica y se ponían bajo la tutela de un falso obispo también excomulgado.

Al estar además expulsadas de la vida consagrada dentro de la Iglesia Católica, debían abandonar el monasterio, pero iniciaron una batalla legal.

En septiembre de 2024, el Papa Francisco nombró al Arzobispo de Burgos, Mons. Iceta, comisario pontificio, quien presentó una demanda judicial para que las exmonjas cismáticas abandonaran los edificios propiedad de la Iglesia.