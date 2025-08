La justicia española emitió la sentencia de la demanda de desahucio contra las exmonjas clarisas de Belorado, en la que le da razón a la Iglesia Católica y ordena a las ex religiosas dejar el monasterio que ocupan de manera ilícita.

“La sentencia estima en su totalidad la demanda de desahucio presentada el 16 de septiembre de 2024 por el Comisario Pontificio como Superior Mayor, Administrador y Representante Legal del Monasterio de Belorado”, señala el comunicado de la Oficina del Comisario Pontificio, publicado este 1 de agosto.

El texto precisa que la sentencia declara “haber lugar al desahucio de la parte demandada (las exmonjas cismáticas) de la referida finca, cuya posesión deberá entregar a la actora y condena a la parte demandada a que desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente”.

La sentencia del Tribunal de Instancia de Briviesca se da luego del juicio del 29 de julio y precisa que “la parte demandada no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular, lo que debe conducir a la estimación de la demanda en su integridad”.

El fallo también resalta que las exmonjas cismáticas no pueden hacerse del inmueble que ocupan al ser sólo “una reunión de personas físicas que carece de potestad”.

Carlos Azcona, de la Oficina del Comisario Pontificio, dijo a ACI Prensa que “es importante señalar que esta resolución aborda el fondo de la cuestión” al afirmar que “el llamado capítulo conventual” de las exmonjas no es sino “una reunión de personas físicas que carece de potestad para reunirse como tal capítulo”.

Por tanto, añade, “el acuerdo tomado sobre la transformación del monasterio en asociación civil sería nulo de pleno derecho y no puede servir de justo título para justificar el derecho a seguir ocupando el monasterio”.

Finalmente, Azcona precisa que “la sentencia que conocimos ayer ordena el desahucio de las ex religiosas cismáticas que no pertenecen a la comunidad monástica. Las hermanas mayores son las únicas que constituyen la comunidad monástica de Belorado y en este momento no debemos realizar declaraciones sobre ninguna acción referida a ellas”.

En una resolución anterior, el juzgado de Briviesca ya había establecido como fecha para el lanzamiento el próximo 12 de septiembre de 2025.

El caso de las exmonjas cismáticas de Belorado

Las exmonjas clarisas de Belorado fueron excomulgadas de la Iglesia Católica por el delito de cisma en junio de 2024, luego que en mayo anunciaran que abandonaban la Iglesia Católica y se ponían bajo la tutela de un falso obispo excomulgado.

Además de la pena de excomunión, las diez ex religiosas fueron expulsadas de la vida consagrada, con lo cual debían abandonar el monasterio, pero no lo hicieron e iniciaron una batalla legal para permanecer en el edificio.

A mediados de septiembre de 2024,Mons. Iceta, comisario pontificio nombrado por el Papa Francisco, presentó una demanda judicial para que las exmonjas cismáticas dejaran el monasterio, tras reiterar en varias ocasiones que las exclarisas no podían seguir ocupándolo, al haber manifestado su decisión de no seguir en la Iglesia Católica.