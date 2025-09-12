El juzgado de Briviesca acordó el aplazamiento de la orden de expulsión de las exclarisas cismáticas del Monasterio de Belorado hasta el próximo 3 de octubre, para permitir a sus abogados presentar el recurso anunciado contra la decisión..

El Tribunal de Instancia de Briviesca, tras celebrar el juicio por la demanda de desahucio planteada por el Arzobispado de Burgos contra las exreligiosas cismáticas, decretó el pasado 31 de julio su expulsión del Monasterio de Santa María de Belorado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Condeno a la parte demandada a que desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente”, se pudo leer en la sentencia .

En su argumentación, se subrayaba que “la parte demandada no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular, lo que debe conducir a la estimación de la demanda en su integridad”.

El caso de las exmonjas cismáticas de Belorado

Las exmonjas clarisas de Belorado fueron excomulgadas de la Iglesia Católica por el delito de cisma en junio de 2024 , después de que unos meses antes anunciaran que abjuraban de su pertenencia a la Iglesia Católica y se ponían bajo la tutela de un falso obispo también excomulgado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Al estar además expulsadas de la vida consagrada dentro de la Iglesia Católica, debían abandonar el monasterio, pero iniciaron una batalla legal.

En septiembre de 2024, el Papa Francisco nombró al Arzobispo de Burgos, Mons. Iceta, comisario pontificio , quien presentó una demanda judicial para que las exmonjas cismáticas abandonaran los edificios propiedad de la Iglesia.