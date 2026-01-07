El Dicasterio para la Comunicación del Vaticano ha lanzado una nueva campaña de oración en la que el Papa León XIV invita a los católicos a rezar con él por los grandes desafíos del mundo.

La iniciativa “Reza con el Papa” forma parte de la Red Mundial de Oración, que durante el pontificado del Papa Francisco puso en marcha el proyecto conocido como “El vídeo del Papa”, a través del cual cada mes se invitaba a los fieles a unirse en oración por una intención concreta.

Continuando con esta misión, la nueva campaña no solamente invita a orar, sino que ofrece una oración concreta de la mano de León XIV, quien presentará su intención mensual desde una perspectiva renovada, exhortando a una experiencia íntima y serena con Cristo.



Transformar la vida desde dentro

Según el jesuita Cristobal Fones, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, que presentó la iniciativa este miércoles en Roma junto Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, la iniciativa propone “una vivencia interior compartida que aspire a transformar la vida desde dentro”.

El enfoque de esta nueva etapa, según explicó el sacerdote jesuita, “estará más centrado en apoyar una experiencia espiritual, que a menudo se vuelve difícil en medio nuestra vida cotidiana, tan agitada y llena de ruido”.

“El Papa es muy consciente de esto y nos quiere ayudar, invitándonos a orar juntos por los otros”, añadió. La “actualización” de la iniciativa, según el P. Fones, nace “de la profunda necesidad que tenemos de des-acelerarnos para alcanzar mayor profundidad en nuestras decisiones y en nuestras relaciones”.

Con un formato sencillo y accesible, “Reza con el Papa” pretende que cualquier persona, esté donde esté, pueda unirse a la intención de oración del Santo Padre, que este año 2026 comienza con la invitación a “aprender a orar con la Palabra más definitiva, que no es la nuestra, tan llena de promesas vacías, sino Jesucristo”.

En el vídeo de este mes, se ve al Papa León XIV leyendo un pasaje de la Biblia, en silencio frente al Señor, y más tarde recita una breve oración:

“Señor Jesús, Palabra viva del Padre, en Ti encontramos la luz que guía nuestros pasos.

Sabemos que el corazón humano vive inquieto, hambriento de sentido, y sólo tu Evangelio puede darle descanso y plenitud.

Enséñanos a escucharte cada día en las Escrituras, a dejarnos interpelar por tu voz y a discernir nuestras decisiones desde la cercanía a tu Corazón.

Que tu Palabra sea alimento en el cansancio, esperanza en la oscuridad y fortaleza en nuestras comunidades.

Señor, que nunca falte en nuestros labios ni en nuestro corazón la Palabra que nos hace hijos y hermanos, discípulos y misioneros de tu Reino.

Haznos una Iglesia que ora con la Palabra, que se edifica en ella y la comparte con alegría, para que en cada persona renazca la esperanza de un mundo nuevo.

Que nuestra fe madure en el encuentro contigo a través de tu Palabra, movilizándonos desde el corazón a salir al encuentro de los demás, a servir a los más vulnerables, a perdonar, construir puentes y anunciar la vida. Amén”.

Contrarrestar la globalización de la indiferencia

Para el P. Fones, la intención de este mes de enero será la base para el resto de las intenciones del año, que incluirán a los niños con enfermedades incurables, el fin de la guerra, los sacerdotes en crisis, el respeto por la vida humana, o las familias que experimentan la ausencia de una madre o un padre, entre otras.

El sacerdote precisó que la iniciativa busca también “poner de relieve temáticas importantes y decisivas para todos, abriendo nuestros corazones a realidades urgentes y transformando nuestro entorno para contrarrestar la globalización de la indiferencia”.

La campaña puede seguirse en el sitio web popesprayer.va en varios idiomas, y también se podrá escuchar en formato audio a través de Radio Vaticana y de las plataformas asociadas, como Pray as You Go, RezandoVoy y Hallow. La Red Mundial de Oración está actualmente presente en más de 90 países y llega a más 22 millones de personas.