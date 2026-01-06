Los obispos que integran la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina enviaron una carta a Mons. Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, para hacer llegar a los obispos y al pueblo venezolano su saludo y cercanía “en estos tiempos complejos”.

En la misiva, los prelados argentinos se adhirieron al mensaje del Papa León XIV, al destacar que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al manifestar su cercanía, el Episcopado argentino expresó: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades”.

Finalmente, los obispos pidieron al Señor, “por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación”.

Firman la carta el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo; su vicepresidente 1°, Cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente 2°, Mons. César Daniel Fernández; y el secretario general, Mons. Raúl Pizarro.