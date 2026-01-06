Julieta Villar

Por Julieta Villar

6 de enero de 2026
12:38 p. m.

Ene. 6, 2026
12:38 p. m.

Los obispos que integran la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina enviaron una carta a Mons. Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, para hacer llegar a los obispos y al pueblo venezolano su saludo y cercanía “en estos tiempos complejos”. 

En la misiva, los prelados argentinos se adhirieron al mensaje del Papa León XIV, al destacar que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”. 

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Al manifestar su cercanía, el Episcopado argentino expresó: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades”. 

Finalmente, los obispos pidieron al Señor, “por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación”. 

Firman la carta el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo; su vicepresidente 1°, Cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente 2°, Mons. César Daniel Fernández; y el secretario general, Mons. Raúl Pizarro. 

Julieta Villar
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.