La Iglesia Católica en Austria ha puesto en marcha un nuevo itinerario formativo para promover las vocaciones tardías, dirigido a hombres de entre 45 y 60 años con presencia en el mundo laboral y que pueden realizar el proceso sin necesidad de abandonar su trabajo.

La iniciativa, impulsada por la Conferencia de Rectores de los Seminarios Austriacos, rompe con el esquema tradicional de formación y preparación a la ordenación sacerdotal, y apuesta por un modelo más flexible como respuesta a la escasez de vocaciones.

Bajo el nombre Zweiten Weg für Spätberufene (Segundo camino para las vocaciones tardías), el programa está orientado especialmente a hombres con experiencia profesional y ofrece la posibilidad de cursar estudios teológicos a distancia, sin exigir una vida comunitaria en el seminario o una formación exclusivamente presencial, adaptándose a las exigencias profesionales de cada candidato.

Este nuevo itinerario les permite además continuar ejerciendo su profesión una vez ordenados sacerdotes—a excepción de cargos políticos— aunque de forma limitada, con la autorización expresa de su diócesis y siempre que su cargo sea compatible con el ethos sacerdotal.

Con esta nueva propuesta, la Iglesia en el país austriaco apuesta por integrar el camino hacia el sacerdocio con la vida cotidiana de los candidatos, quienes deberán estar solteros o viudos y comprometerse a una vida de celibato.

El pilar fundamental de esta iniciativa es el documento Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, del Dicasterio para el Clero sobre el don de la vocación presbiteral y la importancia de la formación.

Según los últimos datos ofrecidos por la Conferencia Espicopal de Austria respecto al año 2024, actualmente hay 3.269 presbíteros en el país, una cifra que en los últimos años ha sufrido un ligero pero constante descenso.