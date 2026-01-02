El Vaticano ha concedido a Colombia una nueva basílica menor, se trata de la iglesia Jesús María y José del municipio de Quimbaya y que pertenece a la Diócesis de Armenia, en el occidente del país.

El anuncio lo dio el domingo 28 el Obispo de Armenia, Mons. Arturo Quintero Gómez, durante la Misa de clausura del Jubileo de la Esperanza.

Asimismo, en un comunicado dirigido a la comunidad católica, el prelado relató que la elevación de esta iglesia a basílica menor fue concedida por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en respuesta a la solicitud hecha por la diócesis colombiana.

“Como padre y pastor de esta Diócesis de Armenia les invito a dar gracias a Dios por la dignidad que hoy alcanza este templo de Quimbaya”, expresó Mons. Quitero, quien afirmó que la designación “ha sido el fruto del proceso de oración, discernimiento, estudio, consulta al episcopado colombiano, al colegio presbiteral y colegio de consultores, recolección de datos e información, así como el diligenciamiento de documentos, formularios y trámites ante la Conferencia Episcopal y la Santa Sede”.

La iglesia Jesús María y José data de la década de 1930, tiene un estilo románico y semibizantino. En su torre ha sido colocada una imagen del Cristo de la Esperanza que mide aproximadamente ocho metros.

El Obispo de Armenia explicó que una basílica menor “es una iglesia que ha recibido una designación especial del Santo Padre por su importancia histórica, arquitectónica o litúrgica, otorgándole privilegios y el derecho de usar ciertos ornamentos papales (el conopeo y el tintinábulo) como signo de la unión con la Sede Apostólica, distinguiéndose de las cuatro basílicas mayores de Roma”.

El P. Ferney Castañeda Marín, párroco del templo, dijo que esta noticia compromete a la comunidad local porque “sabemos que el templo de Jesús María José de Quibaya es el hogar de Cristo de la Esperanza. Toda la pastoral de nuestra comunidad está atravesada por la espiritualidad de la esperanza”.

“Ha sido un gran regalo, un regalo perenne para Colombia, como un testimonio de todo lo que ha podido dejarnos este año jubilar. Esperamos que Cristo de la Esperanza logre iluminar también nuestra vida y que haga, a partir de este momento, de cada uno de los que vivimos, colaboramos o visitamos esta nueva basílica menor, testigos y peregrinos de esperanza”, expresó el sacerdote.