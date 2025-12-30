Durante el año 2025, la participación de fieles en audiencias y celebraciones litúrgicas en el Vaticano alcanzó un total de 3.176.620 personas, sumando los pontificados del Papa Francisco y del Papa León XIV.

El Vaticano ha difundido este 30 de diciembre los datos de asistencia a las celebraciones litúrgicas en 2025, un año marcado por el Jubileo de la Esperanza, el fallecimiento del Papa Francisco y la elección en mayo del Papa León XIV.

Bajo el pontificado del Papa Francisco, se registró una asistencia total de 262.820 fieles. La mayor afluencia se concentró en los Ángelus, con 130.000 personas, eventos seguidos de las celebraciones litúrgicas, que reunieron a 62.000 fieles.

Las audiencias generales y jubilares alcanzaron 60.500 asistentes, mientras que las audiencias especiales sumaron 10.320 personas. Los meses con mayor participación fueron enero y febrero, destacando especialmente el Ángelus y las celebraciones litúrgicas.

Cabe destacar que el Papa Francisco no presidió ninguna ceremonia ni mantuvo encuentros o audiencias durante el mes de marzo debido a su prolongado ingreso en el Hospital Gemelli de Roma.

Por su parte, el breve pontificado del Papa León XIV concentró una asistencia de un total de 2.913.800 fieles. Las audiencias generales y jubilares fueron el evento con mayor participación, alcanzando 1.069.000 personas, seguidas por los Ángelus, con 900.000 asistentes, y las celebraciones litúrgicas, que congregaron a 796.500 fieles.

Las audiencias especiales reunieron a 148.300 personas. Los meses de mayor afluencia fueron septiembre, octubre y diciembre, destacando octubre por el elevado número de asistentes a audiencias generales.