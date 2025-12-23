Mons. Maurizio Gronchi, experto consultor para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, precisó que “no es una prohibición absoluta” la que se ha establecido para el uso de los títulos “Corredentora” y “Mediadora” para la Virgen María, y que estos pueden usarse en la piedad popular comprendiendo su significado.

“No es una prohibición absoluta, pero ya no se utilizará en los documentos oficiales ni en la liturgia. Pero si la devoción popular lo utiliza, comprendiendo cuál es su significado, nadie lo sancionará”, dijo el experto en entrevista con EWTN Noticias.

La entrevista se dio tras la publicación, el 4 de noviembre, del documento Madre del pueblo fiel, con el que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, liderado por el Cardenal Víctor Fernández, señala que “es siempre inoportuno” el uso del título “Corredentora” y alienta a ejercer “especial prudencia” con el título de “Mediadora de todas las gracias”. El texto ha suscitado controversia entre los fieles, especialmente entre quienes usan estos términos en la Iglesia Católica.

¿De dónde nace este estudio sobre los términos Corredentora y Mediadora?

Mons. Gronchi explicó que “la cuestión es antigua. Se lleva tratando este problema desde hace 99 años, desde 1926. Lo hemos estudiado en varias ocasiones y han llegado al dicasterio más solicitudes de aclaración sobre estos términos. Estos títulos representan un problema. Se corre el riesgo de oscurecer, de no aclarar bien que la centralidad del misterio pascual de la salvación es Jesucristo”.

“Por esta razón —indicó el experto— ahora es el momento de aclarar estos títulos, de modo que cuando se diga que se han utilizado en el pasado, significará que se ha hecho de manera inadecuada. No significa que estuviera equivocado, sino que aún no estaba madura y clara una definición de estos títulos”.

El consultor resaltó que el documento pontificio es una nota doctrinal que “profundiza, aclara y dice que estos términos no son convenientes, no son oportunos, simplemente porque María participa en la redención, colabora con la redención, pero no de la misma manera que Jesús”.

Tras señalar que la Virgen es como la luna que refleja la luz del sol, símbolo de Jesús, Mons. Gronchi recordó que “María da a luz a Jesús, pero en la cruz muere Jesús, no muere María. María participa con el corazón, con el afecto, con todo lo que es, pero es una participación que el documento llama dispositiva, es decir, María nos ayuda a acoger la gracia de Cristo, pero no es ella la fuente de la gracia, ni la mediadora de todas las gracias”.

¿Qué le dice a los que están confundidos?

Al ser preguntado sobre lo que les diría a quienes se sienten confundidos por el nuevo documento del Vaticano, el experto indicó que “no deben sentir ninguna confusión. Deben rezar a María y deben rezarle con el Santo Rosario. El rosario contiene los misterios de la vida de Jesús, por lo tanto se reza a María meditando los misterios de la vida de Jesús”.

“Este es el culto más sencillo, más popular, con el que se va al cielo. Lo han dicho ya los santos y se reza a María con serenidad. Si queremos también con las letanías lauretanas, que tienen títulos muy bonitos, no hay necesidad de añadir nada más”, destacó Mons. Gronchi.

“Lo que debemos decir de María —concluyó— es que es la madre del Señor, la madre de Dios, la madre de la iglesia, la madre del pueblo fiel que nos acompaña, nos guía con ternura y gran amor”.