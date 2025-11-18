Tras las reacciones generadas por el nuevo documento del Vaticano Mater populi fidelis (Madre del pueblo fiel), el consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe P. Maurizio Gronchi advirtió que considerar a la Virgen como “Corredentora” o “Mediadora” distorsiona la fe cristiana y conduce a una visión supersticiosa.

“Es superstición pensar que la Virgen tiene el papel de frenar la ira de Dios. Quien piense así no está en coherencia con el Evangelio”, aseguró el P. Gronchi en conversación con ACI Prensa.

El experto presentó hace unos días el nuevo documento junto al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En el texto, el Vaticano exhorta a evitar el uso de los títulos de “Corredentora” y “Mediadora” para referirse a la Virgen María.

“Pensar que María tiene que mediar y convencer a Dios para ser misericordioso desvirtúa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”, explicó.

La decisión ha suscitado cuestionamientos en algunos sectores de la Iglesia , si bien no es la primera vez que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe descarta proclamar este dogma.

Según reveló el texto del Vaticano, firmado también por el Papa León XIV, San Juan Pablo II solicitó en 1996 al entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Joseph Ratzinger, que estudiara si podía considerarse verdad de fe que la Virgen María es “corredentora” y “mediadora”.

“Le pidió a Ratzinger una aclaración al respecto. Él había utilizado este término desde una perspectiva espiritual y devota”, explicó el P. Gronchi.

Pero en cuanto “Ratzinger dijo que no era apropiado, Juan Pablo II ya no lo volvió a utilizar”, agregó el sacerdote y consultor vaticano. Tampoco lo había utilizado en su encíclica de 1987 Redemptoris Mater (Madre del Redentor) que precisamente trata sobre la Virgen María y su papel en la vida de la Iglesia y en la historia de la Salvación.

Ni Pío XII, ni San Juan XXIII ni San Pablo VI usaron jamás esa expresión, y tampoco lo hizo el Concilio Vaticano II, dijo el P.Gronchi, quien señaló que actualmente “no parece que se deban afirmar nuevas verdades” sobre María.

Según el académico, la Iglesia Católica ha dedicado ya toda la atención posible a la figura de la Virgen y los últimos dogmas proclamados la tienen como protagonista: el dogma de la Maternidad divina, que afirma que María es Madre de Dios (Theotokos)(431); el dogma de la Virginidad perpetua (649); el dogma de la Inmaculada Concepción (1854) y el dogma de la Asunción de María (1950).

¿Falta de apoyo de los mariólogos?

La elaboración del nuevo documento tuvo una particularidad llamativa, según el P. Gronchi, que explicó que el trabajo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha sido históricamente "colegial". Para cada tema que se estudia, esta dependencia del Vaticano recurre al aporte de consultores internos y expertos externos, entre otras fuentes.

Sin embargo, en el caso de esta nota doctrinal sobre algunos títulos marianos “no se encontraron mariólogos colaborativos”, de acuerdo al P. Gronchi.

El sacerdote destacó que ni los docentes de la Facultad Teológica Marianum ni los miembros de la Pontificia Academia Mariana Internacional (PAMI) participaron en la presentación del documento en la Curia de los jesuitas, lo que a su juicio puede interpretarse como un “silencio” que “puede entenderse como disenso”.

El experto en cristología aseguró que la PAMI cuenta con un historial de participación activa en discusiones sobre posibles definiciones dogmáticas. Citó como ejemplo el XII Congreso Mariológico Internacional de Czestochowa (1996), cuando incluso subrayó que no era adecuado proceder con la definición de María como “mediadora”, “corredentora” o “abogada”.

ACI Prensa trató de ponerse en contacto con la PAMI, pero prefirieron no hacer comentarios.



