Walter Sánchez Silva

20 de diciembre de 2025
09:55 a. m.

El primer consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV en enero, busca reforzar la comunión entre el Santo Padre y los cardenales, según señala un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, publicado este sábado.

Los consistorios extraordinarios son generalmente reuniones especiales de todos los cardenales, convocadas por el Papa para discutir asuntos de "necesidades particulares de la Iglesia" o temas de gran importancia que requieren una amplia consulta entre los cardenales de todo el mundo.

El comunicado recuerda que el consistorio fue convocado por el Papa León en noviembre y se realizará los días 7 y 8 de enero de 2026. Tendrá “momentos de comunión y fraternidad, así como tiempos dedicados a la reflexión, el compartir y la oración”.

“Estos momentos estarán orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta e importante responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal”, señala el comunicado del Vaticano.

El consistorio, concluye el texto, “se inscribe en el contexto de la vida y la misión de la Iglesia, y busca reforzar la comunión entre el Obispo de Roma (el Papa) y los cardenales, llamados de modo particular a colaborar en la solicitud por el bien de la Iglesia universal”.

El último consistorio extraordinario con los cardenales en el Vaticano se celebró a puerta cerrada del 29 al 30 de agosto de 2022, durante el pontificado del Papa Francisco.

Su propósito fue reunir a todos los cardenales para discutir la implementación y el significado de la nueva constitución apostólica para la Curia Romana, titulada Praedicate Evangelium. La reunión también se centró en las reformas del gobierno de la Iglesia y la Curia Romana.

