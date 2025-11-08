El Papa León XIV está planeando convocar un consistorio extraordinario de cardenales a principios de enero, cuyo tema aún se desconoce.

En una breve comunicación enviada a los cardenales el jueves 6 de noviembre y obtenida por el National Catholic Register el viernes, la Secretaría de Estado del Vaticano dijo que "Su Santidad León XIV tiene en mente convocar un consistorio extraordinario para los días 7 y 8 de enero de 2026".

"A su debido tiempo, el decano del Colegio Cardenalicio enviará a Vuestra Eminencia la carta pertinente con más detalles", continuaba la nota, antes de finalizar: "Con profunda reverencia, la oficina de coordinación de la Secretaría de Estado".

Cuando el Register preguntó al director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, sobre la comunicación el viernes, dijo que la oficina de prensa aún no había "confirmado su existencia" públicamente y que no creía que se hiciera un anuncio de tal evento "con tanta antelación".

Además de que el tema sigue siendo desconocido, tampoco es seguro todavía si todos los cardenales han sido notificados de la reunión planificada.

Los consistorios extraordinarios son generalmente reuniones especiales de todos los cardenales, convocadas por el Papa para discutir asuntos de "necesidades particulares de la Iglesia" o temas de gran importancia que requieren una amplia consulta entre los cardenales del mundo.

La noticia de la reunión llega después de que los cardenales en el cónclave de este año se quejaran de una falta de reuniones y colegialidad bajo el Papa Francisco.

Celebrado a puerta cerrada, el último consistorio extraordinario en el Vaticano tuvo lugar del 29 al 30 de agosto de 2022, bajo el Papa Francisco. Su propósito fue reunir a todos los cardenales para discutir la implementación y el significado de la nueva constitución apostólica para la Curia Romana, titulada Praedicate Evangelium. La reunión también se centró en las reformas del gobierno de la Iglesia y la Curia Romana.

Durante ese consistorio, los cardenales recibieron un informe oficial sobre la reforma curial y luego se dividieron en grupos lingüísticos para debatir las consecuencias prácticas y los principios subyacentes de la nueva constitución antes de reunirse para una discusión de resumen final. El formato se desvió de los consistorios anteriores, modelándose en su lugar en la sinodalidad.

El Papa Francisco también aprovechó la oportunidad para celebrar un consistorio de nuevos cardenales al mismo tiempo, aunque es poco probable que esa sea la intención del Papa León, ya que el Colegio Cardenalicio ya cuenta con 128 cardenales electores, muy por encima del límite aconsejado de 120.

Antes de ese consistorio extraordinario, se celebró uno más famoso el 20 y 21 de febrero de 2014, también bajo el Papa Francisco. Esa reunión congregó a todos los cardenales para reflexionar sobre el tema de la familia y tuvo como objetivo proporcionar orientación y fundamentos teológicos para un Sínodo sobre la Familia, que se celebró más tarde en 2014 y nuevamente en 2015.

Ese consistorio extraordinario incluyó notablemente un discurso controvertido del Cardenal Walter Kasper en el que el teólogo alemán lanzó lo que se conoció como la "Propuesta Kasper", que abriría la puerta a una "solución pastoral" para que algunos divorciados vueltos a casar civilmente pudieran recibir la sagrada Comunión.

La propuesta, que atrajo una considerable crítica y controversia, influyó significativamente en las actas del sínodo, y una forma de la Propuesta Kasper se incluyó en la exhortación apostólica postsindodal Amoris Laetitia del Papa Francisco de 2016. Varios cardenales se levantaron para criticar la intervención de Kasper, según los informes.

Ese fue el único consistorio extraordinario del Colegio Cardenalicio bajo Francisco en el que se permitió a los miembros hablar libremente sobre cualquier tema que desearan. En consistorios posteriores de este tipo, en febrero de 2015 y el posterior en agosto de 2022, las intervenciones se limitaron a ciertos temas.

Antes de Francisco, el Papa Juan Pablo II convocó seis consistorios extraordinarios, tres de los cuales discutieron temas relacionados con la reforma curial y la situación financiera de la Santa Sede.

Las otras tres reuniones cubrieron las amenazas actuales a la vida, la proclamación de Cristo como único salvador y la amenaza de las sectas (1991); la preparación para el Jubileo del año 2000 (1994); y las perspectivas de la Iglesia en el tercer milenio a la luz de Novo Millennio Ineunte (2001), la carta apostólica de Juan Pablo II que describe las prioridades de la Iglesia para el milenio.

Benedicto XVI no celebró consistorios extraordinarios formales durante su pontificado, optando en su lugar por celebrar reuniones de todo el día el día antes de los consistorios de nuevos cardenales.



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.