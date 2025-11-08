Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

8 de noviembre de 2025
11:04 a. m.

Nov. 8, 2025
11:04 a. m.

El Vaticano anunció la fecha de estreno del documental Leo from Chicago, sobre la vida de León XIV en Estados Unidos, país donde nació, al cumplirse este sábado 6 meses del pontificado del primer Papa estadounidense y peruano de la historia de la Iglesia Católica.

El documental se estrenará el lunes 10 de noviembre: A las 16:00 (hora de Roma) se proyectará en la Filmoteca Vaticana para los periodistas acreditados en la Sala de Prensa de la Santa Sede; y a las 18:00 se publicará en los canales de Youtube de Vatican News en inglés, italiano y español, según informa una nota del Dicasterio para la Comunicación.

El documental ha sido realizado por la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, en colaboración con la Arquidiócesis de Chicago y el Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE).

El proyecto estuvo cargo de los periodistas Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio y Felipe Herrera-Espaliat, con el montaje de Jaime Vizcaíno Haro, y muestra distintos lugares como la localidad de Dolton en Chicago, donde el Papa vivía con su familia, con los recuerdos y relatos de los hermanos del Santo Padre, Louis Martin y John.

También se pueden ver las oficinas, escuelas y parroquias dirigidas por los agustinos, el centro de estudios Unión Teológica Católica, y los lugares frecuentados por Robert Prevost, como el restaurante Aurelio's Pizza o el Rate Field, el estadio del equipo de béisbol de los White Sox.

El recorrido también incluye la Universidad de Villanova cerca de Filadelfia, y Port Charlotte (Florida), donde vive el hermano mayor del Papa.

En el documental aparecen unos 30 testimonios de personas que conocieron a León XIV en su niñez y juventud cuando, por ejemplo, fue a marchar a Washington para apoyar la causa de la defensa de la vida.

Leo from Chicago es el documental que sigue a León de Perú, presentado en junio, sobre los años del Papa en el país sudamericano.

Walter Sánchez Silva
