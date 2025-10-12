Durante el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV mostró su cercanía al pueblo de Perú, país al que está muy vinculado por los más de 20 años que pasó allí, y pidió oraciones para que “pueda continuar en la vía de la reconciliación” y “el diálogo”.

“Estoy cerca del querido pueblo peruano en este momento de transición política”, afirmó el Pontífice tras el rezo mariano en referencia a la crisis política que atraviesa el país después de que el viernes el Congreso de Perú destituyera a la presidenta Dina Boluarte tras un proceso de remoción.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Rezo para que el Perú pueda continuar en la vía de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, agregó.

El Santo Padre también se refirió a los recientes avances en el proceso de paz en Tierra Santa que ha puesto fin a la guerra Gaza y por el que serán liberados algunos de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

“En los últimos días, el acuerdo para el inicio del proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en Tierra Santa. Animo a las partes involucradas a continuar con valentía el camino hacia una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino”, afirmó el Pontífice.

El Papa recordó que los dos años de conflicto han dejado muerte y escombros en toda la región sobre todo “en el corazón de quienes han perdido brutalmente a sus hijos, padres, amigos, todo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Con toda la Iglesia estoy cercano a su inmenso dolor. Hoy, especialmente, a ustedes se dirige la caricia del Señor, la certeza de que incluso en la más profunda oscuridad Él permanece siempre con nosotros”, dijo el Santo Padre.

Redescubrir que el otro no es un enemigo sino un hermano

Asimismo, León XIV también hizo un llamado a la reconciliación y al perdón, invitando a todos a reconocer al otro no como un enemigo, sino como un hermano al que mirar y ofrecer esperanza: “Pedimos sanar todas las heridas y que su gracia nos ayude a realizar lo que humanamente parece ahora imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecer la esperanza de la reconciliación”.

Tras celebrad la apertura de esta etapa de paz en Gaza, el Papa también expresó su dolor por la continua violencia en otras regiones, citando los recientes ataques rusos en Ucrania que han dejado víctimas inocentes y familias sin servicios básicos.

“Sigo con dolor las noticias de los nuevos y violentos ataques que han golpeado diversas ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes, incluidos niños, y dejando a muchas familias sin electricidad ni calefacción”, señaló el Santo Padre.

Además, destacó la necesidad de no perder la esperanza y de trabajar por la reconciliación y la fraternidad, recordando que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la cercanía de Dios permanece.

Además, el Papa saludó a los grupos de peregrinos presentes, entre ellos los laicos agostinianos de Italia y la orden secular de los carmelitas descalzos, animándolos a fundamentar su espiritualidad en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Asimismo, hizo un llamado a la protección de los trabajadores en Italia, en memoria de las víctimas de accidentes laborales.

Oración del Santo Padre ante la imagen de la Virgen de Fátima

Antes de rezar el Ángelus, el Papa dirigió una oración frente a la imagen de la Virgen de Fátima que se colocó en el altar de la Plaza de San Pedro pidiendo su protección.