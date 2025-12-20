El Papa León XIV nombró Capellán de Su Santidad al P. Salvador Aguilera López, en reconocimiento a su destacado servicio en el Vaticano, según informó este sábado la Archidiócesis de Toledo (España).

Este nombramiento, señala un comunicado de la Archidiócesis Primada de España, se da “en reconocimiento a su dilatada labor al servicio de la Sede Apostólica” que subraya “la estima del Pontífice por el servicio eclesial y la formación teológica”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

León XIV recibió al sacerdote español de 43 años esta mañana en el claustro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, ha conversado brevemente con él y le ha regalado un rosario, precisa el texto de Toledo.

Al ser Capellán de Su Santidad, el P. Aguilera puede ser llamado monseñor y puede usar la sotana con botones y ribetes morados, así como el fajín del mismo color —similar al de los obispos— que es signo de su pertenencia a la Casa Pontificia.

El sacerdote nació en 1982 en la localidad de Ronda en Málaga (España). Tiene 43 años. Fue ordenado en julio de 2007. Es doctor en Teología y experto en Liturgias Orientales y Rito Hispano-Mozárabe. Desde 2013 es oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano.

En enero de este año el Papa Francisco lo nombró consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales. En la Archidiócesis de Toledo es delegado adjunto para el Rito Hispano-Mozárabe.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El P. Aguilera López también es postulador de la causa de beatificación del siervo de Dios José Gálvez Ginachero, médico, y de la causa de canonización del beato José Torres Padilla, sacerdote fundador de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, beatificado en Sevilla en noviembre de 2024.