La tradición católica enseña que hay tres jueves que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Sin embargo, la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo se celebra en muchas diócesis el domingo siguiente. No es el caso de la Archidiócesis de Toledo, Primada de España, ni de la Archidiócesis de Sevilla, que hoy han salido a las calles en solemne procesión.

Corpus Christi en Toledo

El Arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro, durante la homilía en la Misa previa a una de las procesiones del Corpus más conocidas del mundo, destacó “la maravilla que es pasear a un Dios por la calle, un Dios tan cercano que siempre nos devuelve la esperanza”.

El primado de España compartió que la Eucaristía es asombro, acogida y caridad.

“Que Dios haya querido venir a vivir mi vida para que yo viva la suya. Eso es el asombro eucarístico. El asombro eucarístico en nuestra propia vida es descubrir ese Dios que no se ha querido perder el gozo de ser humano, la alegría de ser humano”, expuso en primer lugar.

Además, recordó que Dios, Jesucristo, “ha nacido de mujer, ha vivido en Nazaret, ha trabajado, ha conocido la escasez, la pobreza, las miserias, ha conocido también la traición de los amigos y ha muerto y ha resucitado. Y se ha quedado para siempre con nosotros en la Eucaristía”.

Respecto de la acogida, Mons. Cerro expuso que “la Eucaristía es el remedio a nuestra soledad”. “Es verdad que dijo Dios en el Génesis ‘no es bueno que el hombre esté solo’, no es bueno que el hombre ni la mujer estén solos. Ahora, esa soledad solamente la puede paliar Aquel que nos ha hecho”.

En este sentido recordó que San Bernardo de Claraval enseñaba “que nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios”.

El prelado señaló, por último, que la Eucaristía es caridad porque invita “a mirar el mundo con entrañas de misericordia”, a pesar de las guerras, la corrupción y de que “hay mucha gente que cree que ya está todo perdido”.

Corpus Christi en Sevilla

Por su lado, desde Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses explicó en su homilía que el Corpus Christi “es como una proyección del Jueves Santo, pero con el carácter festivo y público de una profesión de fe gozosa”.

El arzobispo compartió, además, que la certeza de que en la Eucaristía “el Señor está real, verdadera y sustancialmente presente” es una “verdad de fe no puede diluirse ni relativizarse”.

Por ello, añadió: “nada hay más eficaz para crecer en la vida cristiana, para madurar en la fe, para avanzar por el camino de santificación personal, que la fervorosa participación en la Eucaristía frecuente y fructífera”.

Mons. Sáiz también recordó que “no hay verdadero culto eucarístico sin caridad fraterna”, de tal manera que “no podemos comulgar con Cristo y ser indiferentes a sus miembros más heridos”, considerando que “hay muchas formas de pobreza”, material y espiritual.

“Hoy pedimos al Señor que no permita que nos instalemos en la rutina y el conformismo, que no permita que se anestesie nuestra conciencia ante los más pobres y necesitados, que no nos deje celebrar la Eucaristía sin sacudir nuestra conciencia y sin avanzar en la conversión del corazón, que al salir con Él en la custodia, salgamos también con las manos abiertas, con el corazón disponible, con la vida ofrecida”, incidió.

El prelado también consideró que, frente a los conflictos crueles más conocidos (Ucrania, Gaza, Israel, Irán) y ante otras guerras “no cruentas y a menudo silenciosas” que suceden en las familias, en los trabajos y, “en definitiva, en los corazones”, hay que recordar que “la Eucaristía es escuela de paz”.

“La paz no es solo un deseo, es una tarea. Ser hombres y mujeres eucarísticos es ser constructores de paz”, añadió el arzobispo hispalense, antes de compartir un deseo: “Que cada uno de nosotros sea una custodia viva, que lleva a Cristo a los demás. Que nuestras calles se conviertan hoy en un templo. Que nuestras vidas sean el retablo donde Cristo quiera quedarse”.

Cardenal Cobo: "La fe no se puede vivir encerrada"

Adelantándose a la celebración que se realiza este domingo en otras diócesis, el Arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, llamó en una carta a transformar la procesión que recorrerá las calles de la capital española el próximo domingo en “un gesto profético de unidad y un canto de esperanza”.

Se trata, pues de “caminar juntos para llevar esperanza a nuestras calles y decirle a nuestra ciudad, no solo como parroquia en nuestro barrio sino como Iglesia diocesana, que Dios está en medio de su pueblo y que es Él quien alimenta nuestra esperanza”.

“La fe no se puede vivir encerrada”, subraya el purpurado, quien insiste en que “necesitamos salir juntos para dar un mensaje único y ser signo de Cristo en medio de esta amplia ciudad plural y sedienta de sentido”.

“No podemos vivir una fe anónima ni aislada. Nuestros vecinos necesitan la voz de cada comunidad, pero una voz unida a Cristo. La Eucaristía nos empuja a la unidad, a la fraternidad y, como no, al compromiso con los que más sufren”, añade.