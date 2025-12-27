El Papa León XIV ha nombrado este sábado a un nuevo obispo para la Diócesis de Los Teques, en Venezuela. Se trata del P. Alberto Castillo García, que hasta el momento se desempeñaba como Vicario General de la Diócesis de La Guaira y párroco de San Francisco de Asís en Naiguatá.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) informó que el P. Castillo nació el 29 de septiembre de 1969 en La Guaira, ciudad costera muy cercana a Caracas. Recibió su formación sacerdotal en el Seminario San Pedro Apóstol de su ciudad natal y fue ordenado el 15 de agosto de 1995.

A lo largo de su ministerio sacerdotal ha desempeñado diversos cargos pastorales y administrativos al servicio de la Iglesia Católica en Venezuela.

Entre 1995 y 1996 ejerció como Vicario Parroquial en San Sebastián, ubicada en la localidad de Maiquetía. También fue párroco de San Martín de Porres, en Montesano, entre 1996 y 2003; y luego administrador parroquial entre 2012 y 2014.

En 2014 llegó a la parroquia de San Francisco de Asís. De manera simultánea, asumió —entre 2014 y 2016— la administración parroquial de San José en La Sabana, Santa Rosa de Lima en Todasana y Santo Domingo de Guzmán en Tanaguarena.

También sirvió como capellán de la Policía Municipal de Vargas durante casi tres décadas, desde 1997 hasta 2025.

El P. Castillo se desempeñó como Administrador Diocesano de La Guaira entre agosto de 2024 y marzo de 2025, asumiendo posteriormente el cargo de Vicario General de la diócesis desde marzo de 2025 hasta la fecha.

Además, había servido como Vicario General para la Pastoral entre 2012 y 2024; y como Coordinador de la Pastoral diocesana entre 2010 y 2012.

Fue Vicerrector del Seminario San Pedro Apóstol entre 2004 y 2007. Ha liderado diversas campañas pastorales en la Diócesis de La Guaira y otros cargos eclesiásticos en la misma jurisdicción.

“La Conferencia Episcopal Venezolana se une en oración por el nuevo ministerio episcopal del Padre Alberto Castillo, encomendando su labor a la protección de la Santísima Virgen María”, expresó el episcopado.