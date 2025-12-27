Andrés Henríquez

Por Andrés Henríquez

27 de diciembre de 2025
01:35 p. m.

Dic. 27, 2025
01:35 p. m.

El Papa León XIV ha nombrado este sábado a un nuevo obispo para la Diócesis de Los Teques, en Venezuela. Se trata del P. Alberto Castillo García, que hasta el momento se desempeñaba como Vicario General de la Diócesis de La Guaira y párroco de San Francisco de Asís en Naiguatá.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) informó que el P. Castillo nació el 29 de septiembre de 1969 en La Guaira, ciudad costera muy cercana a Caracas. Recibió su formación sacerdotal en el Seminario San Pedro Apóstol de su ciudad natal y fue ordenado el 15 de agosto de 1995.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

A lo largo de su ministerio sacerdotal ha desempeñado diversos cargos pastorales y administrativos al servicio de la Iglesia Católica en Venezuela.

Entre 1995 y 1996 ejerció como Vicario Parroquial en San Sebastián, ubicada en la localidad de Maiquetía. También fue párroco de San Martín de Porres, en Montesano, entre 1996 y 2003; y luego administrador parroquial entre 2012 y 2014.

En 2014 llegó a la parroquia de San Francisco de Asís. De manera simultánea, asumió —entre 2014 y 2016— la administración parroquial de San José en La Sabana, Santa Rosa de Lima en Todasana y Santo Domingo de Guzmán en Tanaguarena. 

También sirvió como capellán de la Policía Municipal de Vargas durante casi tres décadas, desde 1997 hasta 2025.

Las más leídas

1

2

3

4

5

El P. Castillo se desempeñó como Administrador Diocesano de La Guaira entre agosto de 2024 y marzo de 2025, asumiendo posteriormente el cargo de Vicario General de la diócesis desde marzo de 2025 hasta la fecha.

Además, había servido como Vicario General para la Pastoral entre 2012 y 2024; y como Coordinador de la Pastoral diocesana entre 2010 y 2012.

Fue Vicerrector del Seminario San Pedro Apóstol entre 2004 y 2007. Ha liderado diversas campañas pastorales en la Diócesis de La Guaira y otros cargos eclesiásticos en la misma jurisdicción.

“La Conferencia Episcopal Venezolana se une en oración por el nuevo ministerio episcopal del Padre Alberto Castillo, encomendando su labor a la protección de la Santísima Virgen María”, expresó el episcopado.

Andrés Henríquez
Andrés Henríquez
Nací en Caracas en 1996. Soy escritor para ACI Prensa y corresponsal de EWTN desde 2023. Desde entonces, cubro acontecimientos de la Iglesia Católica en Venezuela, Hispanoamérica y el mundo. Tengo más de 6 años de experiencia en medios de comunicación bilingües. Además, en Venezuela he trabajado desde diversos ámbitos en pro de la libertad y el respeto a los derechos fundamentales en el país. Soy miembro de la Federación Regnum Christi desde 2014.