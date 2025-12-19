Desde hace unos días los fieles católicos tienen la oportunidad de visitar un nacimiento hecho de hielo con figuras de tamaño natural. Se ubica en la parroquia San Cayetano de la Diócesis de Fontibón, en Colombia.

La obra de arte ha sido una donación de la empresa colombiana Hielo Iglú y se encuentra en un contenedor colocado en las instalaciones de la parroquia. Dentro de este, donde la temperatura es de -12°C, los fieles pueden apreciar las figuras de la Sagrada Familia, los reyes magos portando sus regalos, un ángel, entre otras imágenes, cuya elaboración tomó un mes aproximadamente.

El gerente de Hielo Iglú en la capital colombiana, Anderson García Giraldo, aseguró que “en Bogotá no ha existido en ningún momento un pesebre en hielo y mucho menos en tamaño real. En Colombia tampoco, y hasta el momento hemos estudiado, y en América no se ha hecho. Entonces, por eso lo llamamos de Colombia para el mundo”.

Por su parte, el párroco Arnoby Álvarez explicó que antes de llegar al contenedor los visitantes tienen la oportunidad de hacer un recorrido ante las esculturas de San José, San Francisco, la Virgen Desatanudos, San Ignacio de Loyola, la Virgen de Fátima y finalmente de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

Asimismo, animó a recurrir al Virgen Desatanudos, quien es “la patrona de las parejas, la patrona de las familias, de las relaciones. Entonces ella está desatando nudos y a ella le entregamos todo”.

El sacerdote dijo que todos los visitantes reciben un listón en el que pueden escribir “ese nudo del alma que está ahí apretando y que no los deja dormir, que les ha robado la paz para que Nuestra Señora les regrese la paz, para pedirle a ella salud, para pedirle a ella por nuestras familias”.

El P. Álvarez también destacó la entrega de los servidores de la comunidad parroquial para hacer que los fieles vivan una verdadera experiencia espiritual. “Cuando me preguntan de quién fue la idea, María movió todo, desató los nudos y aquí llegó la gente que tenía que llegar”, afirmó.