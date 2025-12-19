Eduardo Berdejo Lida Astrid Losada Castro

Por Eduardo Berdejo, Lida Astrid Losada Castro

19 de diciembre de 2025
04:19 p. m.

Dic. 19, 2025
04:19 p. m.

Desde hace unos días los fieles católicos tienen la oportunidad de visitar un nacimiento hecho de hielo con figuras de tamaño natural. Se ubica en la parroquia San Cayetano de la Diócesis de Fontibón, en Colombia.

La obra de arte ha sido una donación de la empresa colombiana Hielo Iglú y se encuentra en un contenedor colocado en las instalaciones de la parroquia. Dentro de este, donde la temperatura es de -12°C, los fieles pueden apreciar las figuras de la Sagrada Familia, los reyes magos portando sus regalos, un ángel, entre otras imágenes, cuya elaboración tomó un mes aproximadamente.

El gerente de Hielo Iglú en la capital colombiana, Anderson García Giraldo, aseguró que “en Bogotá no ha existido en ningún momento un pesebre en hielo y mucho menos en tamaño real. En Colombia tampoco, y hasta el momento hemos estudiado, y en América no se ha hecho. Entonces, por eso lo llamamos de Colombia para el mundo”. 

Por su parte, el párroco Arnoby Álvarez explicó que antes de llegar al contenedor los visitantes tienen la oportunidad de hacer un recorrido ante las esculturas de San José, San Francisco, la Virgen Desatanudos, San Ignacio de Loyola, la Virgen de Fátima y finalmente de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

Asimismo, animó a recurrir al Virgen Desatanudos, quien es “la patrona de las parejas, la patrona de las familias, de las relaciones. Entonces ella está desatando nudos y a ella le entregamos todo”.

El sacerdote dijo que todos los visitantes reciben un listón en el que pueden escribir “ese nudo del alma que está ahí apretando y que no los deja dormir, que les ha robado la paz para que Nuestra Señora les regrese la paz, para pedirle a ella salud, para pedirle a ella por nuestras familias”.

El P. Álvarez también destacó la entrega de los servidores de la comunidad parroquial para hacer que los fieles vivan una verdadera experiencia espiritual. “Cuando me preguntan de quién fue la idea, María movió todo, desató los nudos y aquí llegó la gente que tenía que llegar”, afirmó.

Eduardo Berdejo
Eduardo Berdejo
Profesional en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, tengo más de 20 años de experiencia en periodismo digital católico. Como parte de ACI Prensa he sido enviado a cubrir los viajes del Papa Francisco a Cuba, México, Colombia y Perú, además del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano en 2023.
Lida Astrid Losada Castro
Lida Astrid Losada Castro
Profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia; máster en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de EAE Business School y la Universidad Camilo José Cela de Madrid (España). Diez años de experiencia laboral planificando, gestionando e implementando la comunicación de instituciones y proyectos eclesiales de amplio impacto. Desde 2018, corresponsal en Colombia para EWTN Noticias. He cubierto eventos de amplia trascendencia en la Iglesia, como el Consistorio de septiembre de 2023, el Encuentro de Obispos de Frontera en el Darién (Panamá) en marzo de 2024 y el Cónclave de 2025 que eligió el Papa León XIV.