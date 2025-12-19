Fomentar la participación en la Misa y hacer los sacramentos más accesibles puede profundizar la satisfacción entre los católicos y, por lo tanto, ayudar a mantenerlos en la fe, dicen los expertos.

El informe del Pew Research Center, ¿Por qué algunos estadounidenses abandonan su religión mientras otros la mantienen? examinó el cambio de religión entre los adultos estadounidenses. Analizó las razones por las que las personas mantienen o abandonan la fe que recibieron en la infancia.

El informe reveló que el 35% de los adultos estadounidenses abandonaron la religión en la que crecieron, pero el 56% aún se identifica con la religión de su infancia. La encuesta indicó que el 54% de los católicos continúan identificándose con la fe porque “su religión satisface sus necesidades espirituales” y el 53% “cree en las enseñanzas de la religión”.

Para entender mejor por qué el catolicismo satisface las necesidades espirituales y qué enseñanzas son más importantes en ese proceso, “es crucial que prestemos atención a lo que está funcionando”, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— Tom Nash, apologista colaborador de Catholic Answers.

Nash destacó un estudio publicado en junio por Pew que encontró que los católicos practicantes creen que “tener una relación personal con Jesucristo” (90%) y “recibir la Eucaristía” (83%) son los aspectos más esenciales de su fe.

El estudio “sigue la enseñanza de la Iglesia de que el sacrificio de la Misa es ‘la fuente y la cumbre de la vida cristiana’ (Catecismo de la Iglesia Católica, 1324), y proporciona una perspectiva sobre cómo la Iglesia satisface mejor las necesidades espirituales de alguien y, en relación con ello, qué enseñanzas son las más importantes”, dijo Nash.

En ese sentido, Nash recordó que con su único sacrificio pascual en el Calvario Jesús redimió al mundo, un sacrificio que ofrece sacramentalmente en cada Misa.

Recibir los sacramentos

Dado que la mayoría de los católicos afirman que la fe satisface sus necesidades espirituales y creen en las enseñanzas de la religión, es "mejor" destacar lo que satisface esos aspectos, dijo Nash. En concreto, sugirió hacer accesibles los sacramentos a los católicos.

“Cuando hagamos más accesibles los encuentros sacramentales con Nuestro Señor Jesucristo, se producirá un aumento en la participación en la Misa dominical”, dijo Nash.

No solo es “fundamental” recibir la Eucaristía en la Misa, sino también tener “comunión espiritual con nuestro Señor Jesús Eucarístico mediante la adoración eucarística”, dijo Nash. Esto permite a los católicos tener “una profunda relación con nuestro Señor; y, por lo tanto, constituye la base de la fe católica, ya que nos permite una creciente intimidad divina con Jesús y, a través de él, con el Padre y el Espíritu Santo”.

“Para los católicos practicantes, quienes no asisten a la misa semanal y, en general, para quienes también está dirigida la Gran Comisión de Cristo, necesitamos 'abrir las puertas de par en par a Cristo. A su poder salvador’”, como dijo San Juan Pablo II en su Misa inaugural.

La mejor y más conveniente manera de “abrir las puertas” es “brindar a católicos y no católicos la oportunidad de acercarse a nuestro Señor Jesús Eucarístico en la adoración eucarística”, dijo Nash. “Con la ayuda de los diáconos y laicos parroquiales, todas las parroquias del país pueden abrir sus puertas para la adoración varias noches a la semana durante dos o tres horas”.

Esto permitirá a las personas “acercarse al Señor en íntima comunión espiritual, ya sea con nuestro Señor Eucarístico expuesto en una custodia o reposando en el sagrario. Y también abrir las puertas una o dos mañanas para dar cabida a quienes trabajan por las tardes”.

“Es poco probable que muchas personas, tanto católicos inactivos como no católicos, asistan a Misa. Pero si les damos la oportunidad de pasar un tiempo tranquilo con Jesús en el Santísimo Sacramento cuando les resulte más conveniente, se acercarán”, dijo.

El sacramento de la confesión también es necesario. Nash sugiere que la confesión esté “disponible de cinco a diez horas semanales en cada parroquia”.

“No es casualidad que dos de los sacerdotes más oprimidos por demonios en los últimos dos siglos sean reconocidos sacerdotes confesores: San Juan María Vianney y San Padre Pío”, dijo Nash.

“El diablo conoce el poder de este gran sacramento y actúa en consecuencia al oponerse a él. De esta manera, podemos aprender irónicamente una lección de Lucifer, quien a pesar de ser 'el padre de la mentira' (Jn 8,44), no puede evitar decir la verdad al expresar su odio descarado hacia Nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia Católica”, añadió.

Los católicos deben ser “equipados” y “formados”

Entre todos los ex católicos que analizó el nuevo estudio, se encontró que "las razones más comúnmente citadas para abandonar la religión incluyen ya no creer en las enseñanzas de la religión, escándalos que involucran al clero o líderes religiosos o estar descontento con las enseñanzas de la religión sobre cuestiones sociales y políticas", dijo Becka Alper, investigadora principal del Pew Research Center, en una entrevista del 17 de diciembre con EWTN News Nightly.

El estudio reveló que la mayoría de los excatólicos ahora son protestantes. Informaron que se cambiaron porque dejaron de creer en las enseñanzas de la Iglesia (46%), "dando por sentado que las entendían bien desde el principio y porque ahora creen en las enseñanzas distintivas del protestantismo de uno u otro tipo", dijo Nash.

Si los católicos están capacitados “para explicar bien la fe con alegría, podemos detener la hemorragia en la Iglesia”, dijo Nash. Esto también ayudará a “eliminar obstáculos para los excatólicos y los cristianos que nunca han sido católicos con respecto a la naturaleza de la Misa, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que Él también nos permite encontrarlo en su amor misericordioso a través del sacramento de la confesión”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.