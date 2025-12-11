El Arzobispo de Nueva Orleans, Mons. Gregory Aymond, otorgó la dispensa de la Misa dominical para los migrantes que temen ser deportados de Estados Unidos, en medio de una mayor presencia de agentes de inmigración en el estado de Luisiana.

"Mientras les escribo, nuestros hermanos y hermanas inmigrantes enfrentan un temor y ansiedad reales ante el aumento de las medidas de control migratorio", escribió Mons. Aymond en una carta del 8 de diciembre.

Mons. Aymond es el quinto obispo estadounidense en anunciar dispensas de la Misa dominical para inmigrantes católicos.

El Obispo de Baton Rouge, Mons. Michael Duca, otorgó la misma dispensa en su diócesis a principios de esta semana. Los obispos de las diócesis de San Bernardino, Nashville y Charlotte también otorgaron una dispensa este año.

La decisión del Arzobispo de Nueva Orleans sucede en medio del despliegue de 250 agentes de la Patrulla Fronteriza en la región con planes de arrestar a 5.000 personas en Luisiana y Misisipi como parte de la operación Catahoula Crunch de la administración Trump.

“He tenido conocimiento de que muchas de nuestras familias fieles han optado por no salir de sus hogares por temor a ser objeto de medidas de control migratorio”, declaró Mons. Aymond. “En vista de estas circunstancias, otorgo una dispensa de la obligación de asistir a Misa a aquellos católicos que, con razón, temen participar en ella debido a su miedo”.

Indicó que la dispensa seguirá vigente hasta que la persona católica se sienta segura de regresar o hasta que sea revocada o enmendada.

“Animo a quienes decidan quedarse en casa a que se reúnan en familia para orar y quizás participar virtualmente en la Celebración Eucarística, ya sea en línea o por televisión”, continuó. “Por favor, sigan orando por nuestra comunidad y por la paz, mientras esperamos con esperanza que se reúnan con nosotros en la iglesia y participen plenamente en los sacramentos”, expresó el arzobispo.

Mons. Aymond enfatizó su oración en apoyo a los migrantes “frente a estos tiempos difíciles” e hizo un llamado a las personas de fe a unirse en oración por las familias de la comunidad inmigrante, “para que trabajemos por una justicia real y un sistema que proteja y preserve la dignidad de la persona humana y las familias, independientemente de dónde vivan o de dónde vengan”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.