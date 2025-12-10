El Santuario de la Virgen de Guadalupe de Illinois (Estados Unidos) está listo para recibir a los miles de peregrinos que cada año llegan para celebrar la fiesta mariana del 12 de diciembre, aunque se aconsejó no ir a aquellos fieles hispanos que tengan temor a causa de las deportaciones.

En una rueda de prensa, el rector del santuario, P. Ezequiel Sánchez, recordó que el año pasado llegaron unas 300.000 personas e indicó que ya muchos peregrinos están arribando a caballo, en camiones o a pie.

“Vienen a ver a Nuestra Madre. Es una experiencia religiosa. Es una experiencia profunda y espiritual que esperamos, con todas las preparaciones que hemos hecho, que sea una hermosa y maravillosa experiencia para aquellos que quieran venir y visitar”, afirmó.

Sin embargo, este año las peregrinaciones, integradas en gran número por católicos hispanos, tienen lugar en medio de los temores por las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

Ante ello, el sacerdote aconsejó que “si se sienten con mucho temor, no es necesario que vengan”.

El rector recordó que hace poco estuvo en el santuario la imagen de la Virgen Peregrina, enviada desde la Ciudad de México para una exhibición a la que asistieron más de 82.000. “A partir de ahí, vimos muy claramente la ansiedad que la gente ha experimentado con respecto a los más recientes desarrollos que han sucedido, cuando ahora entramos en un nuevo momento en términos de acciones con respecto a inmigración”, señaló.

Sin embargo, dijo que el tema de la inmigración no es algo nuevo, pues durante décadas se ha esperado que el gobierno dé “una solución viable para ayudar a la gente a regularizar” su situación.

Sobre una posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el P. Ezequiel Sánchez indicó que, “cuando ya llega la gente aquí, el protocolo es que nadie puede hacer un arresto de ninguna manera si no tiene el permiso de un juez”.

“No pueden hacer arrestos amplios porque perturbaría toda la experiencia” de fe que significa la fiesta mariana.

“Recuerden que es una experiencia religiosa, es una experiencia de expresión de fe, que es nuestro derecho y el derecho de todas las personas que vienen aquí. Hemos tenido otros eventos que tienen que ver con peregrinar y gracias a Dios han sido pacificas. Las han hecho en paz”, afirmó.

Las celebraciones por la Virgen de Guadalupe comenzarán el jueves 11 al mediodía con el rezo del Rosario. Además, habrá actividades bilingües como la Misa Solemne de medianoche y las serenatas a las 23:00 horas del jueves y 7:00 horas del viernes.

El programa completo se puede ver en este enlace.