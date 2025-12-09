El número de adultos estadounidenses que se identifican con el cristianismo, con otra religión o sin religión se ha mantenido estable, según un nuevo informe del Pew Research Center.

Las encuestas realizadas desde 2020 han encontrado, en general, que alrededor del 70% de los adultos en Estados Unidos se identifican con alguna religión. Las cifras han fluctuado ligeramente, pero no ha habido un aumento ni una disminución clara en la afiliación religiosa durante el período de cinco años.

Un estudio del Pew Research Center, Religion Holds Steady in America (“La religión se mantiene estable en Estados Unidos”), resume las tendencias más recientes en la religión estadounidense y examina la religión entre los adultos jóvenes. El informe se basa en la Encuesta Nacional de Referencia de Opinión Pública (NPORS, por sus siglas en inglés) de Pew, que desde 2020 encuesta anualmente a una muestra aleatoria de adultos estadounidenses. También se nutre del Estudio del Panorama Religioso de Estados Unidos (RLS), que encuestó a 36.908 adultos entre el 17 de julio de 2023 y el 4 de marzo de 2024.

El informe también utiliza datos de la Encuesta Social General y la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo.

La investigación reveló que, después de que Pew detectara un declive del cristianismo en el país entre 2007 y 2020, ese declive se ha frenado y ahora existe una presencia estable del cristianismo y de la religión en la nación.

El cambio en la religiosidad de las mujeres jóvenes

Si bien las encuestas no muestran evidencia clara de un aumento de la religiosidad entre los adultos jóvenes, sí encontraron que los hombres jóvenes ahora son casi tan religiosos como las mujeres del mismo grupo etario. Este hallazgo difiere de estudios anteriores, que habían detectado que las mujeres jóvenes tendían a ser más religiosas que los hombres jóvenes.

Este cambio se explica por un descenso de la religiosidad entre las mujeres jóvenes estadounidenses, más que por un aumento de la religiosidad de los hombres. En contraste con los adultos jóvenes, los datos revelan que las mujeres mayores son más religiosas que los hombres mayores.

En general, los hombres y mujeres jóvenes encuestados en 2023 y 2024 son menos religiosos que quienes fueron encuestados en los estudios de 2007 y 2014.

En 2007, el 54% de las mujeres y el 40% de los hombres de entre 18 y 24 años afirmaron que rezaban a diario. Los datos de 2023-2024 revelan que sólo el 30% de las mujeres y el 26% de los hombres del mismo grupo de edad dijeron que rezan diariamente, lo que indica que la brecha de género entre hombres y mujeres religiosos se está cerrando.

Los adultos jóvenes siguen siendo menos religiosos que los estadounidenses de mayor edad

Los datos no encontraron evidencia de que algún grupo de edad se haya vuelto sustancialmente más o menos religioso desde 2020. En la NPORS de 2025, el 83% de los adultos de 71 años o más se identificó con alguna religión, cifra similar al 84% registrado en 2020.

Entre el grupo más joven de adultos, de 18 a 30 años, el 55% se identifica con una religión en 2025. Este dato es similar al 57% que declaró lo mismo en 2020.

Aunque no hubo un cambio grande en el número de adultos que practican una religión, las generaciones mayores siguen siendo más religiosas que las más jóvenes. Los adultos de 71 años o más tienden a rezar más que los de 18 a 30 años: el 59% de los adultos mayores declaró que reza a diario, frente al 32% de los adultos jóvenes.

También hubo discrepancias entre grupos de edad en cuanto a la frecuencia con la que las personas asisten a servicios religiosos. Los adultos de 71 años o más asisten con mayor frecuencia, con un 43% que declara ir por lo menos una vez al mes. Los adultos de 31 a 40 años resultaron ser quienes asisten menos, con un 29% que afirma ir mensualmente.

Los datos muestran que los adultos de hoy en día, de entre aproximadamente 18 y 22 años, son al menos tan religiosos como el grupo de edad ligeramente mayor que ellos, quienes están en la mitad o el final de los 20. Algunos aspectos revelaron que los adultos jóvenes de Estados Unidos más recientes podrían ser más religiosos que el grupo de edad apenas mayor que ellos.

El RLS de 2023–24 encontró que el 30% de los adultos nacidos entre 2003 y 2006 dijo que asistía a servicios religiosos al menos una vez al mes, porcentaje superior al 24% de las personas nacidas entre 1995 y 2002.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.