Los jóvenes llenaron el Indiana Convention Center y el Lucas Oil Stadium el jueves en Indianápolis para dar inicio a la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes (NCYC, por sus siglas en inglés) 2025.

Jóvenes católicos de todo el país han viajado a Indianápolis para participar en el NCYC durante tres días de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio. El tema de 2025 es “I Am” (“Yo Soy), y la misión de la conferencia es que los participantes se encuentren con Cristo y formen un discipulado.

En la noche del 20 de noviembre se inauguraron las exposiciones para ayudar a los estudiantes a profundizar en la comprensión de los sacramentos y alentarlos a interactuar entre sí. Adolescentes con sombreros temáticos llenaron el centro de convenciones y comenzaron a intercambiar las gorras como una forma de conocer gente nueva al inicio del fin de semana.

Se abren las exposiciones

Las exposiciones interactivas se inauguraron el jueves por la noche con temas basados en los siete sacramentos. Aaron Frazita, director de las exposiciones interactivas del NCYC, compartió con CNA cómo querían ayudar a los adolescentes a “pensar de una manera nueva y muy práctica”.

“Un año y medio antes de cada NCYC, tenemos un pequeño grupo de personas que se ha reunido durante casi 20 años. Y hacemos una lluvia de ideas sobre los temas, y este año realmente queríamos conectar lo que estaba ocurriendo en la exposición interactiva con todo lo que estaba pasando en el escenario principal”, dijo.

“Este año decidimos enfocarnos realmente en los sacramentos”, explicó Frazita. “Así que añadimos algunos sacramentos propios, como ser alegres mediante juegos y cosas por el estilo”.

“La idea central de todos los espacios interactivos que montamos es crear manualidades, juegos, conversación y catequesis, tratando realmente de ayudar a los jóvenes a involucrarse y encontrarlos allí donde están”, continuó.

“Tenemos a tantos jóvenes que quizá acaban de comenzar su camino de fe, [y a otros] que están muy profundizados en su experiencia”, dijo. El equipo creó juegos, proyectos de servicio y exposiciones sobre ideas que incluyen el discernimiento y las vocaciones para “involucrar de verdad” a los estudiantes.

Los jóvenes comparten sus expectativas sobre el NCYC

Mientras los jóvenes empezaban a jugar juntos, mirar las exposiciones y reunirse con estudiantes de otras ciudades, compartieron con CNA —agencia en inglés de EWTN News— qué es lo que más esperan del NCYC.

Miriam Stebel, Catherine Downer y Addi Kandel, de la Diócesis de Cincinnati, dijeron a CNA que esperan crecer en su fe. Stebel dijo que espera “obtener una mejor comprensión de la Iglesia y de la fe católica”.

Catherine Downer, Addi Kandel y Miriam Stebel, de Dayton, Ohio, durante la primera noche del NCYC 2025, el 20 de noviembre de 2025, en el Indiana Convention Center en Indianápolis. Crédito: Tessa Gervasini/CNA.

“También creo que es bastante bueno que el Papa decida conectar más con los jóvenes y creo que es una buena oportunidad para lograr que todos se involucren”, añadió.

“Espero conocer gente nueva y simplemente poder hablar con otros jóvenes”, dijo Downer. “Estoy emocionada por aprender más sobre el catolicismo y comprenderlo a un nivel más profundo”.

Señaló que también espera con ansias las sesiones diarias por grupos. “Hay algunas sobre misiones y sobre aprender tu plan de fe”, dijo Downer. “Así que estoy emocionada de ir y aprender más sobre a qué estoy siendo llamada”.

Kandel, por su parte, dijo que espera aprender en qué puede trabajar en su propia vida.

“Una cosa importante que también quiero hacer es aprender más sobre la Sagrada Escritura y cómo interpretarla y comprenderla, y simplemente cómo puedo profundizar mi relación con el Señor”, dijo.

Lucy Snipes, Anne Young y Presley Hildenbrand son alumnas de secundaria de Columbus, Georgia. Snipes dijo a CNA que fue al NCYC para “conocer gente nueva y ver cómo el catolicismo ha cambiado e inspirado a las personas”.

Dice que espera “ver a todos juntos, asistir a conciertos y alabar juntos”.

“La adoración aquí también es siempre lo mejor de todo”, afirmó Snipes, quien asiste por segunda vez al NCYC. “Siempre es muy agradable estar rodeada de muchas otras personas que están sintiendo las mismas cosas que tú”.

Young añadió que espera con ilusión las Misas diarias por la misma razón.

Hildenbrand dijo que espera estar rodeada de otros adolescentes mientras escuchan al Papa León XIV hablar. “Creo que es realmente genial escuchar al Papa, sobre todo porque es el primer Papa estadounidense y hablará en inglés”.

Amelia Horner y Maeve Wendiger se presentaron con sus sombreros de autos de carrera del Indianápolis 500 para representar a la famosa ciudad de las carreras.

“Es realmente agradable estar con tantos jóvenes católicos que están aquí”, dijo Wendiger. “Y ha sido muy bueno volver a conectar con muchas personas de mi escuela secundaria”.

Horner nunca había asistido al NCYC, pero dijo que “ha escuchado hablar mucho de él, y que personas que tienen tanto en común pueden reunirse y simplemente ser quienes son”. Dijo que está muy emocionada de adentrarse en el tema de 2025, “I Am”.

Las chicas dijeron que estaban “impactadas” de que el evento fuera a celebrarse prácticamente en su patio trasero. Aunque a veces sienten que los grandes eventos no llegan a su ciudad natal, comentaron: “Indiana es especial”.

