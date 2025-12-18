El P. Júlio Lancellotti dijo al diario brasileño Folha de S.Paulo que el Arzobispo de São Paulo (Brasil), Cardenal Odilo Pedro Scherer, ordenó que deje de transmitir Misas en vivo y suspenda sus actividades en las redes sociales.

“Mons. Odilo me pidió que me tomara un tiempo. Él considera que es una forma de recogimiento y de protección”, dijo el sacerdote.

La información fue publicada el 16 de diciembre en la columna de Mônica Bergamo en el diario brasileño. Según la columnista, el sacerdote también podría ser retirado de la parroquia São Miguel Arcanjo, donde desarrolla su ministerio desde hace más de 40 años.

El domingo 14 de diciembre, el P. Júlio anunció en la Misa de las 10:00 a.m., transmitida en vivo, que esa era la última transmisión. “Hoy es la última vez que esta Misa se transmite. Hasta que haya una orden en contrario, a partir del próximo domingo, la misa será solo presencial, ya no habrá transmisión”, dijo al inicio de la celebración.

“Esta Misa llega a tener algunos domingos, al final del día, 15.000, 10.000 visualizaciones, tanto aquí en Brasil como fuera”, dijo, al agradecer a todos los que acompañan la transmisión y al equipo técnico.

Las Misas eran transmitidas en vivo por la Rede TVT (TV de los Trabajadores), mantenida por sindicatos, por el portal Instituto Conhecimento Liberta (ICL) y por YouTube.

La TVT se define como “una emisora ​​educativa con licencia de la Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho, entidad cultural sin fines de lucro mantenida por el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de ABC y el Sindicato de Trabajadores de Banca y Finanzas de São Paulo, Osasco y Región”.

El ICL es una plataforma de cursos en línea de profesores como el ex franciscano Leonardo Boff y João Pedro Stédile, fundador del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST).

Redes sociales

Al final de la Misa, el P. Lancellotti añadió: “Tampoco estaré manejando las redes digitales, como Instagram, Facebook y otras. Tampoco habrá comunicaciones por redes digitales. Pero quien venga aquí nos encontrará; mientras yo esté por aquí, vamos a rezar juntos”.

Según Mônica Bergamo, el P. Júlio Lancellotti podría ser retirado de la parroquia São Miguel Arcanjo este año, conforme a informaciones que habrían comenzado a circular en grupos de WhatsApp. “Todavía no ha ocurrido”, dijo el sacerdote a la columnista.

La mañana del martes, el P. Lancellotti publicó en las redes sociales de la parroquia São Miguel Arcanjo una nota en la que confirma que “las transmisiones están temporalmente suspendidas” y que “las redes sociales no están siendo actualizadas por un período de recogimiento temporal”.

El sacerdote, sin embargo, dijo que “no procede la información sobre el traslado de la parroquia São Miguel Arcanjo”.

“Reafirmo mi pertenencia y obediencia a la arquidiócesis de São Paulo”, concluyó.

ACI Digital contactó a la Arquidiócesis de São Paulo. A través de su oficina de prensa, la arquidiócesis declaró que “cualquier asunto tratado entre el arzobispo y un sacerdote pertenece al funcionamiento interno de la Iglesia y se gestiona directamente entre ellos”. “El sacerdote ya se ha pronunciado al respecto”, añadieron.

Denuncias contra el P. Júlio Lancellotti

En noviembre, Junio Amaral, diputado federal por el Partido Liberal, y su esposa, Marília Amaral, anunciaron en Instagram que entregaron a la Embajada de la Santa Sede, en Brasilia, una petición con mil firmas presentando denuncias contra el P. Júlio Lancellotti. La pareja dice en un video publicado en sus redes sociales que el documento también sería enviado al Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano, “a las autoridades competentes, para que puedan investigar y dar una respuesta al pueblo sobre esos abusos que el padre viene cometiendo frecuentemente en nuestro país”.

“Que ya no nos dobleguemos ante personas que utilizan su poder religioso para promover abusos, para promover politiquería y, principalmente, para inducir a tantos fieles al error”, dice Marília.

En otro video publicado en octubre, Marília enumera algunas denuncias hechas contra el P. Júlio Lancellotti, todas de casos ya divulgados anteriormente en la prensa, como sincretismo religioso, manifestaciones políticas en Misa y la afirmación de que “el catolicismo fue inventado después de Constantino”.

“En tiempos de Jesús, estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. Jesús no perteneció a ninguno de esos grupos. Y Jesús tampoco era católico, porque ni siquiera existía la Iglesia Católica en tiempos de Jesús. El catolicismo fue inventado después de Constantino”, dijo el sacerdote.

Tras la reacción negativa en redes sociales, el sacerdote publicó un video pidiendo perdón por declaraciones erróneas, sin especificar el motivo de la retractación. En el video, Júlio Lancellotti también reafirmó su “fe católica, apostólica, romana”, su “obediencia a la jerarquía católica” y “al obispo, a quien está sujeto en la Arquidiócesis de São Paulo”.

En esa ocasión, ACI Digital consultó a la Arquidiócesis de São Paulo si el video de retractación había sido publicado a pedido del Cardenal Odilo Scherer. En respuesta, la arquidiócesis dijo que el video había sido publicado por el sacerdote por “iniciativa personal suya”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital.