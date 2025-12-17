Jesús Garcés Lambert es el director del documental Honor in Armor dentro de la Guardia Suiza Vaticana que ya se puede ver en Famiplay. Sobre el film, comenta que una de las cosas que más le llamó la atención fue la pasión con la que los guardias suizos realizan su labor, para la que juran incluso dar la vida por el Pontífice.

“Soy mexicano, pero vivo en Roma y vivo muy cerca del Vaticano. Entonces yo paso caminando casi todos los días por allí y desde hace muchos años que veo a estos hombres, ya sea que llueva o haya sol, haga calor o haga frío. Están allí siempre vestidos (con su tradicional uniforme) como si fueran estatuas”, explicó Garcés en entrevista con EWTN Noticias.

Ver a los guardias suizos hizo que Garcés se preguntara quiénes son estos hombres y cuál es su labor, lo que lo llevó a comenzar a investigar y así entrar a “un universo, un mundo maravilloso, como si fuera de hace 500 años, hecho con reglas muy antiguas y con tanta pasión sobre todo”.

La Guardia Suiza, fundada por el Papa Julio II en 1506, tiene actualmente como tareas vigilar los accesos al territorio vaticano, acompañar al Pontífice en sus viajes apostólicos y desempeñar labores de mantenimiento del orden y de protocolo durante las ceremonias papales y los recibimientos de Estado.

Para pertenecer a este pequeño ejército con disciplina militar, el candidato debe ser suizo, varón, católico, debe medir 1.74 metros como mínimo y tener un buen estado físico, que se pone a prueba al menos una vez al año. También se debe ser célibe, pero si el guardia suizo se quiere casar, debe tener al menos 25 años y haber servido al menos cinco años en la Guardia Suiza, comprometiéndose a trabajar por otros tres años.

Garcés también dijo que, para el documental, pudo conocer los palacios vaticanos, donde uno se siente “tan chiquito y a la vez tan lleno de maravilla con estos jóvenes, algunos de 18, 19 años, que están dispuestos a poner su vida en peligro por defender al Papa”.

Una misión secreta de la Guardia Suiza

El director relató que pudo conocer también los archivos históricos de la Guardia Suiza, donde se conservan documentos sobre el plan que Hitler tenía para secuestra al Papa Pío XII.

Para defender al Santo Padre, los guardias “hicieron una misión secreta para ir desde el Vaticano, desde Roma hasta Suiza, en un camión, a mitad de la guerra, para poder comprar armas nuevas y regresarlas hacia el Vaticano. Es la historia del coronel Ruppen, que era un guardia suizo. Y es maravillosa porque te cuenta día por día lo que tiene que afrontar para poder proteger al Papa, como es su misión”.

¿De dónde surgen los guardias suizos?

Tras compartir que algunos guardias son de un lugar de Suiza en donde “sólo hay cabras”, el director resaltó también que todos “son profundamente católicos, vienen de todas las partes de Suiza, pero tienen un trato común: para ellos el Santo Padre, el Papa, representa pues la figura, después de Dios, la más importante. Su misión es protegerlo, y eso también hace que se conviertan en sagas familiares”.

En el documental, prosiguió, Garcés pudo seguir “la historia de un guardia suizo que su papá había sido guardia suizo y su abuelo también. Entonces se convierte en una misión de vida, en la que ellos renuncian a la comodidad para vivir en el cuartel general de la Guardia Suiza dentro del Vaticano y donde por tres años tienen que renunciar a todo”.

“Todo esto por la gran pasión de poder defender a una de las figuras más importantes de su fe”, concluyó.