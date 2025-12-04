La plataforma de streaming Famiplay estrenará este viernes 5 de diciembre el documental Honor in Armor: dentro de la Guardia Suiza Vaticana, una producción internacional sobre la historia, la vida cotidiana y las “misiones secretas” del pequeño ejército que protege al Papa desde hace más de cinco siglos.

Actualmente, la Guardia Suiza está dirigida por el coronel Christoph Graf, y sus miembros se encargan de vigilar los accesos al territorio Vaticano, acompañan al Pontífice en sus viajes apostólicos y desempeñan labores de mantenimiento del orden y de protocolo durante las ceremonias papales y los recibimientos de Estado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La cinta de dos capítulos, escrita por el vaticanista Seán-Patrick Lovett y dirigida por Jesús Garcés Lambert, revela “por primera vez documentos conservados en los archivos privados de la Guardia Suiza, que sacan a la luz una operación decisiva en plena Segunda Guerra Mundial", señala una nota de prensa enviada a ACI Prensa.

Esta misión secreta fue la de "un oficial que condujo un camión cargado de armas desde Suiza hasta el Vaticano, desafiando a las tropas nazis y a los bombardeos aliados, para impedir el secuestro del Papa Pío XII ordenado por Adolf Hitler”.

El documental aborda asimismo “una cuestión muy actual: por qué jóvenes de hoy siguen dejando su país, su trabajo y su familia para entrar en un cuerpo que promete ‘dar la vida por el Papa’”.

En la premiere internacional en Roma, el entonces Cardenal Robert Prevost – hoy Papa León XIV- dijo de la Guardia Suiza que mantiene “un gran aprecio por el respeto, por la formación que reciben, por lo que su presencia representa, especialmente como la guardia del Santo Padre, lo cual brinda una gran seguridad en muchos niveles”. “Tengo el privilegio de tener contacto con ellos con frecuencia debido a mis reuniones con el Santo Padre”, añadió entonces.

Las más leídas 1 2 3 4 5



El documental combina “investigación histórica, acceso inédito al interior de los cuarteles y el testimonio directo de guardias en activo, veteranos, padres y esposas”, sobre lo que significa pertenecer a la Guardia Suiza, según señala la nota.

Jesús Garcés Lambert afirma que su idea con el filme es que “sea una experiencia transformadora. Los guardias suizos están en lugares maravillosos, no accesibles al público ni a las cámaras. Intento transportar al espectador al universo del Vaticano, que es como una máquina del tiempo… que le sitúa junto a un guardia suizo, respirando historia en cada plano”.

Desde este viernes el documental estará disponible en Famiplay y su aplicación. Por Navidad, la suscripción tendrá un 50% de descuento durante 12 meses. Para acceder al mismo se debe usar el cupón NAVIDAD25 en el proceso de alta en la plataforma.

Famiplay también ofrece películas, series, documentales y cintas para niños con inspiración cristiana.