El Arzobispado de Panamá alertó sobre una nueva modalidad de “engaño digital” que utiliza de manera fraudulenta la imagen y la voz de Mons. José Domingo Ulloa Mendieta y de otros miembros del clero para promocionar productos comerciales.

En un comunicado, el arzobispado advirtió sobre la circulación de videos e imágenes manipulados en los que se muestra al prelado recomendando “productos naturales, tratamientos o supuestos remedios de salud”.

En la publicidad se promocionan supuestos remedios caseros para aliviar el dolor de espalda y articulaciones en los que aparece tanto la imagen del arzobispo como la del P. Teófilo Rodríguez, ampliamente reconocido por su participación en programas de evangelización.

Ante esta situación, la arquidiócesis rechazó “de forma categórica estas prácticas engañosas”, y advirtió que Mons. Ulloa “no participa, respalda ni promueve ningún tipo de producto comercial, tratamiento médico o suplementos naturales”.

“Cualquier contenido que sugiera lo contrario es falso, constituye manipulación digital y busca timar a la población, especialmente a quienes confían en la figura del arzobispo y la Iglesia”, indicó el comunicado.

Por ello, se exhortó a los fieles y a la comunidad en general a “no interactuar con estos anuncios ni proporcionar datos personales; y no realizar compras a través de estos enlaces”.

Finalmente, la Arquidiócesis de Panamá reiteró su compromiso “con la verdad, la transparencia y la protección de nuestra comunidad frente a cualquier forma de engaño digital”.

Este tipo de fraudes no es una modalidad nueva dentro de la Iglesia Católica. En México, figuras reconocidas como el Cardenal Carlos Aguiar Retes también ha sido víctima del uso del deepfeak.

En uno de estos videos alterados, el cardenal aparenta promocionar un supuesto medicamento contra la diabetes, afirmando que la padeció y superó después de 10 años, una enfermedad que jamás tuvo.

Además, otros sacerdotes mexicanos ampliamente conocidos, como el P. Ángel Espinosa de los Monteros y el P. José de Jesús Aguilar, han sido utilizados de manera similar en contenidos digitales falsos con fines comerciales.