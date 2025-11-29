El Vicariato Apostólico del Darién, una “frontera desafiante” y lugar “insustituible” en la historia de Panamá, cumple este sábado 100 años de fundación, desde que fuera erigido el 29 de noviembre de 1925.

Así lo describe en un mensaje enviado para la ocasión el Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa, quien se disculpó por no poder estar presente en la localidad de Metetí, donde se realizó la alegre celebración.

La región del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, es conocida internacionalmente como un paso peligroso para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Los fieles en la celebración de los 100 años del Vicariato del Darién. Crédito: Conferencia Episcopal Panemeña.



“El Darién ocupa un lugar único e insustituible en la historia del país y de la Iglesia. Ha sido, desde tiempos remotos, punto de encuentro de pueblos originarios y pueblos afrodescendientes; puerta de entrada de la evangelización, frontera desafiante y, al mismo tiempo, espacio privilegiado donde la Iglesia ha testimoniado la fuerza del Evangelio”, afirma el arzobispo.

Celebrar cien años del Vicariato, indicó el prelado, “significa también reafirmar que mirar al Darién es una responsabilidad nacional, un llamado a valorar su riqueza cultural, su biodiversidad, sus comunidades, y a atender con firmeza y decisión las realidades que allí claman por justicia, paz, acompañamiento pastoral y desarrollo integral”.

El Nuncio Apostólico en Panamá, Mons. Dagoberto Campos Salas, leyó a su turno el mensaje de felicitación del Papa León XIV, quien expresó alegría y animó a seguir los esfuerzos para que la Palabra de Dios, los sacramentos y la atención a los más necesitados sigan llegando a todos.

No ceder al desaliento

En la homilía de la Misa que presidió, el obispo local Mons. Pedro Hernández Cantarero, hizo un recuento de los muchos desafíos del Darién, como la precariedad de los servicios de salud, la fragilidad del sistema educativo, la falta de agua potable en tantas comunidades, el aislamiento que persiste por caminos intransitables, el intenso flujo migratorio de muchos que quieren llegar a Estados Unidos y el flagelo del narcotráfico.

Un grupo de niños, con sus trajes típicos, en la celebración. Crédito: Conferencia Episcopal Panameña.



Pese a todo, “no podemos ceder al desaliento, porque el Señor nos llama a mirar este tiempo con esperanza. Somos un Vicariato en salida misionera”, dijo el vicario apostólico según señala una nota de la Conferencia Episcopal Panameña enviada a ACI Prensa.

El vicariato, continuó el obispo, fue confiado a los claretianos, nació pequeño como una semilla y hoy “se ha convertido en un árbol grande y lleno de vida: una familia de comunidades diversas que comparten la misión de anunciar el Evangelio en una tierra de frontera”.

Tras recordar que durante el Año Jubilar, iniciado el 12 de diciembre de 2024, hubo una serie de actividades como la peregrinación de la Cruz y la Custodia con el Santísimo Sacramento en las diez zonas misioneras, el obispo dio gracias “por el pasado, abrazamos el presente y ofrecemos el futuro”.

Sacerdotes en la celebración. Crédito: Conferencia Episcopal Panameña.



“El centenario no termina aquí. Este es un nuevo comienzo. Que cada uno de nosotros sea luz en su comunidad, testigo del Evangelio en la familia, en el trabajo, en la educación, en la vida pública. Que esta tierra siga escuchando la Buena Noticia de Cristo”, concluyó.

La celebración del centenario estuvo llena de alegría y color. Delegaciones de todas las zonas misioneras llegaron con sus tambores, cantos y vestimentas tradicionales, reflejando la riqueza del territorio.

Hoy sirven en el Darién 5 sacerdotes diocesanos, 2 seminaristas y 6 sacerdotes claretianos, quienes acompañan a unos 60 mil habitantes en un territorio de 16.666 kilómetros cuadrados, según el sitio web Catholic Hierarchy.

La selva del Darién, vasta y casi impenetrable, es un laberinto de ríos, animales salvajes y un clima húmedo que envuelve a quien se aventura en ella. Esta región ha sido, en años recientes, una de las rutas migratorias más transitadas y peligrosas del continente.

En 2023, el Servicio Nacional de Migración de Panamá, reportó un récord de 520.085 personas cruzando la zona. Para 2024, la cifra fue de 302.203.

De enero a mayo de 2025, sólo 2.917 personas atravesaron el Darién, en su mayoría provenientes de Venezuela, seguidas por nacionales de Colombia, Nepal, Camerún e Irán.