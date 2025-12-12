La Virgen de Guadalupe ha sido inspiración para innumerables cantantes, desde figuras del pop hasta íconos de la música mexicana, quienes le han escrito alguna canción para agradecerle u honrarla.

Estos son cinco artistas que han dedicado canciones o interpretaciones especiales a la Morenita del Tepeyac.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

1. Alexander Acha y Emanuel

El reconocido cantante Emanuel y su hijo Alexander Acha unieron sus voces en 2020 para lanzar una versión moderna del tradicional canto “La Guadalupana”.

La melodía, que incorpora arreglos contemporáneos y la colaboración del rapero Big Metra, suma actualmente más de un millón de reproducciones en YouTube.

Su propuesta fusiona lo clásico con lo urbano sin perder el sentido devocional.

Las más leídas 1 2 3 4 5

2. Natalia Lafourcade

La multipremiada cantautora mexicana reveló recientemente que su tema “Mexicana Hermosa” está inspirada en la Virgen de Guadalupe. como un homenaje a México, a sus raíces y a la figura femenina, representada en lo que llamó “la María mexicana”.

Durante una visita a una exposición de la guadalupana en el Museo del Prado, en Madrid (España) en julio de este año, explicó que dicha canción buscaba honrar “nuestra raíz mexicana, y sobre todo a la mujer, a la María mexicana”.

“Después, con el tiempo, nos dimos cuenta, a través de los versos que se fueron entretejiendo, que la Guadalupana estaba presente en esta canción”, aseguró.

Natalia @lafourcade canta una versión a capella de su canción “Mexicana Hermosa” en la exposición "Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España" pic.twitter.com/nkvscKzTPK — Museo del Prado (@museodelprado) July 25, 2025

3. Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, es un gran devoto de la Virgen de Guadalupe, a quien ha dedicado varias canciones como “Gracias Virgencita” o la más popular “Himno a la Humildad”.

En esta última señala que el 12 de diciembre es un día en el que “se muere el rencor y florece el perdón”. Además alaba a la Virgen como “la estrella más hermosa de la creación” y se reconoce su papel como consuelo y guía en los caminos de la vida, además de pedirle intercesión por quienes sufren.

4. Eros Ramazzotti

En 2022, el reconocido cantante italiano Eros Ramazzotti sorprendió al público latino con el lanzamiento de la canción Virgen de Guadalupe.

El tema, dedicado a la Emperatriz de América, combina su característico estilo pop con un mensaje de gratitud y admiración hacia la figura mariana más venerada de México.

“Señora de Guadalupe, llueve el amor que calma el dolor mientras bendices pecadores; en cada sonrisa se esconde tu nombre”, dice una parte de la canción.

5. Juan Gabriel

El “Divo de Juárez”, uno de los artistas más influyentes de la música mexicana, también expresó su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe. A lo largo de su carrera, Juan Gabriel manifestó públicamente su fe y su cercanía con la Morenita del Tepeyac, a quien consideraba una presencia protectora y constante en su vida.

En la canción “La Mujer Que Yo Amo”, el cantautor interpreta, con su estilo emotivo y solemne, un tema que puede entenderse como una expresión de la devoción del pueblo mexicano, del amor hacia la Virgen y del amor maternal que ella brinda a sus fieles.