Nathalí Paredes Lozano o simplemente Nathalí, acaba de lanzar su nueva canción Súplica, con la que alza el corazón a Dios y le ofrece el duelo por la reciente muerte de su madre y sus sufrimientos, para recordar que sólo Él responde a las ansias, los problemas y los dolores de todos los corazones humanos.

La música y la letra de Súplica es autoría de Nathalí, la producción audiovisual es de SMC Música, mientras que la producción, grabación y mezcla son de Álvaro Cooper; y el director del videoclip es David Gonzáles.

Nathalí, que en julio de este año ganó el premio a mejor canción de alabanza y adoración de los Catholic Music Awards –los "Grammy de la música católica"– en Roma, comenta a ACI Prensa que esta canción nace cuando ella escuchaba a una amiga que le compartía una experiencia de “desierto” con el Señor, algo similar a lo que ella también experimentaba.

Con esta y otras canciones que hacen parte de su disco En manos de Jesús, Nathalí hace escuchar Suplica a su mamá y ella, ya enferma de cáncer y suplicando la ayuda divina para recobrar la salud, se conmueve: “se para y me abraza y me dice, ‘hijita, está muy linda’, y se pone a llorar”.

Tiempo después, cuando “por cosas de Dios” la canción que era más factible grabar en video era Súplica y ya estaba todo listo para hacer el videoclip, los médicos le dijeron que el cáncer había hecho metástasis y que no había un buen pronóstico, lo que detuvo el proyecto.

Nathalí, también conductora de EWTN Noticias, recuerda que pese a estar enferma, su madre decidió viajar a Estados Unidos para visitar a su hermano y estar presente en el bautizo de su nieto. Sin embargo, la señora empeoró en Connecticut, y los médicos les dijeron a los familiares que se prepararan “para lo peor”.

El 27 de julio, Nathalí recibió su premio en Roma y casi al mismo tiempo le informaron de la gravedad de su madre. Con la ayuda de una corresponsal de EWTN en la Ciudad Eterna y otras personas del canal católico, viajó a Estados Unidos para acompañar a su mamá, que pudo recibir los últimos sacramentos.

Mary Yovana Lozano, que también tuvo tiempo para alegrarse por el triunfo de su hija y compartirlo brevemente con Nathalí, murió acompañada por ella el 4 de agosto, el día del Cura de Ars.

La letra de Súplica empieza así: ¿Qué más? ¿Qué tengo que pasar? / me pregunto todo el tiempo, no sé cómo luchar / ¿Qué más? ¿Qué quieres para mí? si ni yo entiendo como sigo aquí / Ya no sé cómo continuar, ni cómo andar /me hace falta confiar / Sólo sé que Tú estás aquí y aunque quiera huir, Tú me llamas a seguir.

Estos meses de duelo, comparte la joven cantante con ACI Prensa, han sido “una súplica diaria, de acercarme al Señor en todo momento para que me dé fuerzas, y como me dijo mi hermano, para entender, porque al inicio uno tiene culpa, uno tiene mucho dolor, mucha cólera, muchos sentimientos” por la muerte de su madre.

Nathalí concluye señalando que espera que esta canción, que es también un homenaje a su mamá, “pueda tocar los corazones y acompañarlos en esos momentos, y no olvidarnos que siempre debemos acudir a Dios porque es a Él a quien siempre vamos a necesitar, y es quien siempre nos va a escuchar en todo momento”.