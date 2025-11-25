Con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, 120 cantantes católicos españoles han sacado a la luz la grabación conjunta de “Tú, el único Rey”, el éxito del ministerio de alabanza Tuyo.

El proyecto comenzó como una colaboración inicial entre Hakuna y Tuyo, pero pronto evolucionó hacia una colaboración mayor en la que han participado, a una sola voz, los componentes de 18 grupos de música católica originarios de España.

Los grupos, por orden alfabético, son: Aisha Ruah, Clara H, Don Ignacio Ozores, ECOS, Hermanas de los Pobres, Hakuna, Ignis, Javier Portela, Kenosis, Misión Jatari, Presencia, Salve, Servus Mariae, Shemá, Trigo 13, Tuyo, Volver a Siquem y Worship.cat.

La canción está inspirada en un episodio del capítulo 20 del Segundo Libro de las Crónicas , cuando Josafat, rey de Judá, decide ponerse a orar ante la amenaza del enemigo, en vez de preparar una estrategia militar.

En vez de soldados, conforma un frente de batalla espiritual formado por cantantes que alaban a Dios ante la dificultad. Esta actitud también se refleja en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se describe cómo San Pablo y Silas, encarcelados, deciden cantar himnos en vez de quejarse, de tal forma que su oración es escuchada y se rompen sus cadenas.

Según han difundido en un comunicado los impulsores de esta iniciativa musical, “queremos aprovechar esa familiaridad para crear un proyecto conjunto donde lo central no sea la novedad, sino la comunión, el deseo de alabar juntos, cantar juntos y, por supuesto, pasarlo bien”.

La canción, producida por Pablo Cebrián, formará parte del próximo disco de Hakuna Group Music, titulado “TÚ”.