Los cantantes y esposos católicos Ítala y Juanjo acaban de lanzar “Mamá María”, una alegre canción con un video animado para que los niños le canten a la Madre de Dios.

El tema “nace de la necesidad que vimos de crear música para niños, para estos hermanos nuestros que necesitan también iniciarse en la fe. Siempre hay una canción que yo recuerdo de la catequesis y qué lindo que puedan recordar una canción en la catequesis como Mamá María”, afirma el paraguayo Juanjo Cabrera en entrevista con EWTN Noticias.

“En la parte didáctica la música ayuda muchísimo porque uno recuerda muchas veces melodía y la letra también, y entonces es importante para que los niños aprendan”, prosigue. En este caso, “hablar de María, que nos acompaña desde que somos bebés, desde que somos chiquititos”.

Hablando sobre cómo llegaron a la música católica, la peruana Ítala Rodríguez dijo a su turno que ella cantaba desde pequeña en la iglesia, pero se dedicó un tiempo a la música secular, para volver a cantarle al Señor. “Todo lo que he recibido hasta ahora ha sido la mano generosa de Dios y ahora le dedicamos plenamente el talento, el don que nos ha dado”, asegura.



Ítala y Juanjo se casaron en Perú hace dos años pero viven en Paraguay. “A partir del matrimonio yo creo que Dios ha bendecido muchísimo nuestro ministerio y hemos aprendido a trabajar juntos y yo hoy ya no quiero cantar solito”, comenta él entre risas.

Ítala destaca asimismo que Dios “ha abierto nuevos caminos” para ver en la familia, como dice su canción, “un espacio de poder encontrarnos con Dios a través de ese lenguaje maravilloso que es la música”.

A la pregunta sobre lo que le dicen a los jóvenes o esposos católicos que quieren evangelizar con la música, Ítala los alentó a estar “abrazados a la voluntad de Dios que les va inspirando, va poniendo en el corazón muchísimas cosas, y uno empieza a soñarlas: que no tengan miedo, que se lancen, que Dios bendice, que Dios acompaña y va confirmando”.

Los cantantes católicos compartieron también que acaban de grabar una canción con el P. Miguel Ángel Vasallo para Navidad, que están preparando más música nueva y que este domingo 16 de noviembre se presentan desde las 2:00 p.m. en Casa Abierta de Nazaret, al costado de la parroquia Jesús Nazareno, en un concierto titulado Él Vive.