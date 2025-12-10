El grupo católico de música latinoamericana Takillakkta, cuyo nombre en quechua significa “canto del pueblo” o “pueblo que canta”, lanzó una renovada versión del clásico de Adviento “Hoy se enciende una llama”, un tema muy conocido en América Latina.

En conversación con ACI Prensa, su director, Diego Chui, explicó el sentido espiritual y musical detrás de esta propuesta que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Chui señaló que la motivación principal fue “renovar un canto muy querido dentro de nuestra comunidad, dándole un nuevo aire sonoro sin perder su esencia espiritual y musical”.

Según indicó, la canción sigue siendo para muchos una compañía importante durante el camino hacia la Navidad. “Sentimos que esta canción sigue acompañando profundamente el camino de Adviento, y quisimos ofrecer una versión que dialogue con nuestra identidad musical y con la sensibilidad de las nuevas generaciones”, afirmó.

Uno de los rasgos más destacados de esta versión es la incorporación de elementos propios de la identidad artística de Takillakkta.

“Incluimos nuestro sello característico: el uso de instrumentos andinos, las voces trabajadas con arreglos que combinan lo tradicional con una producción actual”, comentó Chui. Esta combinación, añadió, crea “una atmósfera cálida y andina, manteniendo la identidad del grupo mientras renovamos el canto para este tiempo de Adviento”.

Sobre el mensaje que buscan transmitir, el director sostuvo que la nueva interpretación desea “transmitir esperanza, cercanía y un sentido de preparación interior”. “La luz del Adviento no es solo un símbolo, sino una invitación a reencontrarse con la fe, la solidaridad y la alegría que nos prepara para la Navidad”, expresó.

La canción ya puede escucharse en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer y demás servicios de streaming, facilitando que comunidades, parroquias y familias la utilicen en su oración y preparación espiritual.

Takillakkta también adelantó que continúan trabajando en nuevos proyectos musicales. “Este año hemos lanzado dos nuevos temas navideños: ‘ Navidad es Jesús ’ y ‘ Vimos tu estrella brillar ’, que forman parte de una nueva producción que estamos trabajando, ‘ Navidad en América ’”, explicó Chui. Con ello, el grupo busca seguir “aportando música que acompañe la oración y el espíritu de estas fechas”.

Los nuevos cantos ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.



