La famosa cantante mexicana Natalia Lafourcade le canta a la Virgen de Guadalupe su canción “Mexicana hermosa” en el Museo del Prado en Madrid y afirma que la Morenita del Tepeyac “es nuestra madrecita”.

“Mexicana hermosa, preciosa María, no te olvides nunca que eres poderosa, que a tu manto pasión colorida, yo le canto pa’ toda la vida. ¿Qué tal? Soy Natalia Lafourcade, estoy aquí en el Museo del Prado, en la exposición Tan Lejos Tan Cerca, de nuestra hermosa Virgen Guadalupana”, afirma la cantante en un video publicado en las redes sociales del Museo del Prado.

“Me hace sentir muy bonito que se le dé este espacio a una figura tan importante para nosotros los mexicanos, para nosotros los latinos también, y que se siente esta hermandad”, agrega.

Lafourcade, intérprete de temas como En el 2000 y Lo que construimos, resalta también que la Emperatriz de América “le da esa lucecita al camino, independientemente de que uno sea católico o de la religión que tengas, yo creo que la Guadalupana pues es nuestra madrecita”.

Sobre el tema, la cantante explica que lo compuso “con Gustavo Guerrero. Queríamos hacer una canción que hablara de México y que honrara nuestra raíz mexicana, y sobre todo a la mujer, a la María mexicana. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta, a través de los versos que se fueron entretejiendo, que la Guadalupana estaba presente en esta canción”.

Natalia Lafourcade sigue cantando luego parte de su canción a los pies de la Virgen de Guadalupe: “Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, sólo mira el cielo, si la noche se cubre de estrellas, y a nosotros pasamos el duelo, si la noche se cubre de estrellas, y a nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, sólo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños, no te pongas triste, que tus ojos negros, son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo”.



La exposición de la Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado

Del 10 de junio al 14 de septiembre de 2025, en las salas C y D del edificio Jerónimos, el Museo Nacional del Prado presenta la exposición “Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España”, que “examina el intenso vínculo entre ambos países a través de la figura de la Virgen de Guadalupe y que ha sido comisariada por los doctores universitarios mexicanos Jaime Cuadriello (UNAM) y Paula Mues Orts (INAH)”, señala el sitio web del Museo del Prado.

La muestra cuenta con la colaboración de la Comisión Arte Virreinal de la Fundación Amigos del Museo del Prado y el patrocinio de Rassini; y reúne casi 70 obras procedentes en su mayoría del patrimonio español y “ha contado con destacadas piezas novohispanas para narrar la importancia de la imagen de la Virgen de Guadalupe”.

La exposición incluye obras maestras de artistas como José Juárez, Juan Correa, Manuel de Arellano, Miguel Cabrera, Velázquez, Zurbarán o Francisco Antonio Vallejo, entre otros.

Además de la muestra, la Fundación Casa de México en España ofrece “una intensa programación cultural que profundiza en la dimensión simbólica y artística de la Virgen de Guadalupe”.