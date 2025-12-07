Los jardineros del Vaticano cuentan con una nueva herramienta para el mantenimiento de las áreas verdes papales: una cortadora de césped eléctrica de diseño personalizado que lleva el escudo de armas de la Santa Sede.

El Papa León XIV recibió la cortadora modelo Electra 2.0, de color blanco, durante una audiencia general a mediados de noviembre, como obsequio del fabricante checo Swardman.

El modelo, encargado especialmente, cuenta con manillares revestidos de cuero y fue ensamblado a mano en la planta de la empresa en Šardice, en la República Checa. “Fue una experiencia increíblemente intensa, llena de humildad y respeto”, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— Jakub Dvořák, gerente de ventas de la compañía, quien presentó personalmente el regalo. “El pontífice apreció el escudo de armas del Vaticano colocado en el aparato, escuchó con interés mientras le explicábamos cómo funciona y nos agradeció con mucha cortesía”.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa, que facilitó la presentación, la silenciosa cortadora de precisión está destinada a utilizarse en los Jardines Vaticanos o posiblemente en la residencia veraniega papal de Castel Gandolfo.

Fundada en 2013, la empresa fabrica equipos para el cuidado del césped que describe como una combinación de funcionalidad y “elegancia atemporal” adecuada para entornos históricos. La Embajada de la República Checa ante la Santa Sede desempeñó un papel clave en la organización del obsequio, que Dvořák calificó como “un momento de magia inconfundible”.

Los jardineros del Vaticano pondrán en funcionamiento la cortadora eléctrica para mantener los cuidados céspedes que ofrecen un respiro de verdor dentro del Estado más pequeño del mundo.

