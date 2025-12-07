“Ponemos nuestros pensamientos y energías al servicio de un Dios que viene a reinar no para dominarnos, sino para liberarnos”, aseguró el Papa León XIV este domingo 7 de diciembre, al presidir el rezo del Ángelus ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El Santo Padre recordó que el pasaje del Evangelio de este domingo, tomado de San Mateo, “nos anuncia la llegada del Reino de Dios”, y destacó que “antes de Jesús, aparece en escena su precursor, Juan el Bautista. Él predicaba en el desierto de Judea diciendo: ‘Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca’”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“En la oración del ‘Padre nuestro’, pedimos cada día: ‘Venga tu reino’. Jesús mismo nos lo enseñó. Y con esta invocación nos orientamos hacia lo nuevo que Dios tiene reservado para nosotros, reconocemos que el curso de la historia no está ya escrito por los poderosos de este mundo”, destacó.

El Papa indicó que el propio Juan “será sorprendido por la forma en que el Reino de Dios se manifestará en Jesucristo, en la mansedumbre y la misericordia”. “Todos tenemos el recuerdo de una sorpresa parecida que nos ha ocurrido en la vida”, agregó.

“Es la experiencia que vivió la Iglesia en el Concilio Vaticano II”, dijo, señalando que es “una experiencia que se renueva cuando caminamos juntos hacia el Reino de Dios, todos dispuestos a acogerlo y servirlo”.

“Entonces no sólo florecen realidades que parecían débiles o marginales, sino que se realiza lo que humanamente se consideraría imposible, como en las imágenes del profeta: ‘El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito; el ternero y el cachorro de león pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá’”, señaló, citando a Isaías.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“¡Cuánto necesita el mundo esta esperanza!”, expresó el Pontífice, subrayando que “nada es imposible para Dios. Preparémonos para su Reino, acojámoslo. El más pequeño, Jesús de Nazaret, nos guiará”.

“No olvidemos que la paz es posible”

En su mensaje posterior al rezo del Ángelus, el Papa recordó su reciente viaje a Turquía y Líbano, durante el cual “junto con mi querido hermano Bartolomé, Patriarca Ecuménico de Constantinopla, y los representantes de otras confesiones cristianas, nos reunimos para orar juntos en İznik, la antigua Nicea, donde hace 1700 años se celebró el primer Concilio ecuménico”.

“Hoy se cumple precisamente el 60º aniversario de la Declaración conjunta entre Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, que puso fin a las excomuniones recíprocas. Demos gracias a Dios y renovemos nuestro compromiso en el camino hacia la plena unidad visible de todos los cristianos”; alentó.

Sobre su paso por Líbano, resaltó que el país “sigue siendo un mosaico de convivencia y me ha reconfortado escuchar tantos testimonios en este sentido. He encontrado personas que anuncian el Evangelio acogiendo a los desplazados, visitando a los presos, compartiendo el pan con los necesitados”.

“Los libaneses esperaban una palabra y una presencia de consuelo, ¡pero fueron ellos quienes me consolaron con su fe y su entusiasmo!”, aseguró.

Solidaridad del Papa con víctimas de desastres naturales en el sudeste asiático

La experiencia en ambos países, destacó, “nos enseña que la paz es posible y que los cristianos, en diálogo con hombres y mujeres de otras religiones y culturas, pueden contribuir a construirla. No olvidemos que la paz es posible”.

Luego, el Papa expresó su cercanía a “los pueblos del sur y sudeste asiático, duramente golpeados por los recientes desastres naturales”, entre ellos ciclones y tormentas tropicales que han cobrado más de un millar y medio de muertos en los últimos días.

“Rezo por las víctimas, por las familias que lloran a sus seres queridos y por quienes prestan socorro. Exhorto a la comunidad internacional y a todas las personas de buena voluntad a que apoyen con gestos de solidaridad a los hermanos y hermanas de esas regiones”, expresó el Papa.