Al concluir el Concierto con los Pobres en el Aula Pablo VI del Vaticano, en el que participó el conocido cantante canadiense Michael Bublé, el Papa León XIV aseguró que “la música puede elevar nuestra alma” y nos recuerda que “somos hijos amados de Dios”.

“Queridos amigos, la música es como un puente que nos conduce a Dios. Es capaz de transmitir sentimientos, emociones, hasta los movimientos más profundos del alma, elevándolos, transformándolos en una ideal escalinata que une la tierra y el cielo”, dijo el Santo Padre este 6 de diciembre.

“¡Sí, la música puede elevar nuestra alma! No porque nos distraiga de nuestras miserias, porque nos aturda o nos haga olvidar los problemas o las situaciones difíciles de la vida, sino porque nos recuerda que no somos solo esto: somos mucho más que nuestros problemas y nuestros apuros, ¡somos hijos amados de Dios!”, agregó.

El Papa León XIV se unió al «Concierto con los Pobres» del Vaticano 2025, celebrado en el Aula Pablo VI, con la participación de Michael Bublé, su banda, el coro de la Diócesis de Roma, dirigido por Mons. Marco Frisina, y la Orquesta Nova Opera. El Santo Padre expresó su… pic.twitter.com/36ZmYwgXsy — ACI Prensa (@aciprensa) December 6, 2025

Esta fue la sexta edición del Concierto para los Pobres, un evento, como recordó León hoy, “nacido – podemos decir – del corazón del Papa Francisco”. Entre los asistentes se contaron 3.000 personas necesitadas que reciben la asistencia de organizaciones de voluntariado en Roma.

Antes de leer el discurso que tenía preparado, el Papa agradeció en inglés a Bublé: “Michael Bublé, ¡tu italiano es maravilloso, muchísimas gracias!”.

El Santo Padre agradeció también al vicario general de la Diócesis de Roma, Cardenal Baldassare Reina, y al Cardenal Konrad Krajewski, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, “así como a las diversas realidades caritativas que se han comprometido a colaborar para la realización de este evento”.

“Nuestra gratitud va, naturalmente, a quienes han interpretado con arte y pasión las músicas y los cantos: al Coro de la Diócesis de Roma, guiado por el Maestro Mons. Marco Frisina, junto con la Nova Opera Orchestra. Y no podemos olvidar a la Fundación Nova Opera y a todos los socios que han hecho posible este evento. Un ‘gracias’ verdaderamente especial dirigimos al artista Michael Bublé por su presencia esta tarde en medio de nosotros, así como también a la señora Serena Autieri”, expresó el Papa.

La música, “un don divino accesible a todos”

León XIV destacó también en su mensaje que “esta tarde, mientras las melodías tocaban nuestras almas, hemos percibido el valor inestimable de la música: no un lujo para unos pocos, sino un don divino accesible a todos, ricos y pobres”.

Más adelante, el Santo Padre destacó que “no es casualidad que la fiesta de la Navidad sea riquísima en cantos tradicionales, en todas las lenguas, en todas las culturas. Como si no se pudiera celebrar este Misterio sin música, sin himnos de alabanza”.

“Después de todo, el mismo Evangelio nos dice que, mientras Jesús nacía en el establo de Belén, ¡en el cielo había un gran concierto de ángeles! ¿Y quién escuchó ese concierto? ¿A quién se aparecieron los ángeles? A los pastores, que velaban de noche para hacer guardia a su rebaño”, recordó.

“Jesús es el canto de amor de Dios para la humanidad”

El Papa León XIV animó a que “en este tiempo de Adviento, ¡preparémonos para el encuentro con el Señor que viene!”.

“Procuremos que nuestros corazones no se vuelvan pesados, que no estén absorbidos por intereses egoístas y preocupaciones materiales, sino que estén despiertos, atentos a los demás, a quien tiene necesidad; que estén listos para escuchar el canto de amor de Dios, que es Jesucristo”, dijo.

“Sí, Jesús es el canto de amor de Dios para la humanidad. ¡Escuchemos este canto! Aprendámoslo bien, para poder cantarlo también nosotros, con nuestra vida”, alentó, para concluir deseando a todos un “buen camino de Adviento y feliz Navidad”.