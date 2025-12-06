El Papa León XIV nombró este 6 de diciembre dos nuevos obispos para México: se trata del nuevo Obispo de Cancún-Chetumal, en el estado de Quintana Roo, y un Obispo Auxiliar para Monterrey, en Nuevo León.

El segundo obispo en la joven historia de la Diócesis de Cancún-Chetumal

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

León XIV aceptó la renuncia de Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, LC, de 76 años, al gobierno pastoral de la Diócesis de Cancún-Chetumal, y designó como su sucesor a Mons. Salvador González Morales, de 53 años, hasta ahora Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

La Nunciatura Apostólica comunica, a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que Su Santidad León XIV se ha dignado nombrar Obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal, a S.E. Mons. Salvador GONZÁLEZ MORALES, hasta ahora Obispo Auxiliar de la… pic.twitter.com/AsHp3XgBkd — CEM (@IglesiaMexico) December 6, 2025

Mons. Elizondo Cárdenas estuvo al frente de este territorio pastoral durante poco más de 25 años. Fue nombrado prelado en octubre de 2004 por el Papa San Juan Pablo II, cuando Cancún-Chetumal era todavía una prelatura territorial, confiada a la congregación de los Legionarios de Cristo desde 1970.

En febrero de 2020, el Papa Francisco erigió la Diócesis de Cancún-Chetumal, que atiende a poco más de un millón de católicos, y nombró como su primer obispo a Mons. Elizondo Cárdenas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En su comunicado, los obispos de la CEM aseguraron su agradecimiento por “el ministerio episcopal desempeñado por Mons. Pedro Pablo, en la Diócesis de Cancún-Chetumal”.

Al mismo tiempo, indicaron que se unen “en alegría y oración por esta Iglesia particular con su nuevo pastor, Mons. Salvador, a quien deseamos un fecundo desempeño en la nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado”.

De acuerdo a la biografía publicada por la Arquidiócesis Primada de México, Mons. Salvador González Morales nació en Ciudad de México el 20 de diciembre de 1971.

Fue ordenado sacerdote el 18 de mayo de 2002. Entre otros cargos, fue Secretario General del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos entre los años 2004 y 2007. Entre 2007 y 2011 fue Vicerrector del Seminario Conciliar de México.

Entre 2011 y 2014 fue capellán de coro en la Basílica de Guadalupe.

También ha sido coordinador de la Licenciatura en Teología y Cultura Guadalupana de la Universidad Pontificia de México y coordinador de la Maestría en Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.

El Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México el 16 de febrero de 2019.

Hasta la fecha ha sido vicario general y moderador de la curia de la Arquidiócesis de México.

Un nuevo obispo auxiliar para Monterrey

El Papa también nombró este 6 de diciembre como nuevo, y quinto, obispo auxiliar para la Arquidiócesis de Monterrey, Nuevo León (México) a Mons. José Eugenio Ramos Delgado, sacerdote de 52 años.

La Nunciatura Apostólica comunica, a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que Su Santidad León XIV se ha dignado nombrar Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey al Pbro. José Eugenio RAMOS DELGADO, hasta ahora Vicario Episcopal de la… pic.twitter.com/2IdrsdxTmy — CEM (@IglesiaMexico) December 6, 2025

Mons. Rogelio Cabrera, Arzobispo de Monterrey, aseguró en un comunicado su “gran alegría” por el nombramiento, y aseguró que Mons. Ramos Delgado “se unirá al grupo de Obispos que busca hacer presente a Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, en medio de nuestra comunidad, entregándose totalmente a nosotros con caridad pastoral y celo por las almas”.

“Les pido orar por monseñor y por todos aquellos que en nuestra Iglesia hemos sido llamados al servicio episcopal”, añadió.

De acuerdo a la biografía publicada por la Arquidiócesis de Monterrey, Mons. Ramos Delgado nació el 28 de octubre de 1973 en la ciudad de Monclova, Coahuila (México), que pertenece a la jurisdicción eclesial de la Diócesis de Saltillo.

Se licenció en Teología espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Fue ordenado sacerdote el 14 de agosto de 1999 para la Arquidiócesis de Monterrey.

Ha sido vicario parroquial y director espiritual del Seminario de Monterrey, así como rector de la Catedral Metropolitana de Monterrey.

Desde 2021 ha sido Director de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, y en 2023 fue designado vicario episcopal de la Zona pastoral número V.