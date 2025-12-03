La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está “buscando una llamada con el Papa” León XIV y con el Nuncio Apostólico en México para hablar sobre un eventual viaje apostólico al país.

Así lo dijo durante su conferencia de prensa matutina del martes 2 de diciembre, al ser consultada por un periodista sobre una posible visita del Santo Padre a México en marzo de 2026, con ocasión de la reinauguración en Ciudad de México del Estadio Azteca, que será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre otras locaciones de México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca, un ícono de la capital mexicana, fue inaugurado originalmente en 1966 con miras a la Copa Mundial 1970, de la que México fue sede. Tras las obras de remodelación realizadas para que acoja cinco partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026, su reinauguración está programada para el 28 de marzo de 2026.

La presidenta de México respondió que “todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitando, lo hago público aquí, al nuncio, lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión”.

El nuncio es el jefe de la misión diplomática —conocida como nunciatura apostólica— de la Santa Sede en un determinado país.

Luego, la gobernante mexicana recordó que León XIV “hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla”, y que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación del Gobierno de México, que asistió a la Misa inaugural del Papa en mayo, le entregó formalmente una carta de invitación al Santo Padre.

Sin embargo, precisó Sheinbaum, “todavía no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca, todavía no hay esa información. Pero sí queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”.

Consultadas por ACI Prensa, la Nunciatura Apostólica en México y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) evitaron dar declaraciones respecto de las palabras de Sheinbaum.

En septiembre de este año, en audiencia con el Papa, el Consejo de Presidencia de la CEM le invitó a visitar el país con ocasión de dos fechas significativas para la Iglesia Católica en México: en 2026, cuando se cumple el centenario del inicio de la gesta cristera en defensa de la libertad religiosa; y en 2031, para la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

En diálogo con ACI Prensa tras el encuentro con León XIV, el presidente de la CEM, Mons. Ramón Castro Castro, destacó que “sí hay un interés” por parte del Papa para visitar México, pero precisó que “no hay una respuesta” sobre una fecha específica.

“Una respuesta improvisada”

El P. Hugo Valdemar, quien durante 15 años fue director de Comunicaciones de la Arquidiócesis Primada de México, durante el gobierno pastoral del Cardenal Norberto Rivera, compartió con ACI Prensa que “me sorprendieron las declaraciones de la presidenta de México, ya que el Gobierno cuenta con los canales diplomáticos formales, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su Canciller, para establecer comunicación con el Señor Nuncio Apostólico”.

“No era necesario hacerlo público mediante una conferencia de prensa. Me da la impresión de que se trató de una respuesta improvisada que, incluso, pudo haber tenido como intención desviar la atención de temas verdaderamente importantes para el país”, dijo.

“El Papa León apenas está iniciando su pontificado, y su agenda de viajes no depende únicamente de sus deseos personales, sino de una planificación que atiende, ante todo, a las necesidades pastorales de la Iglesia universal”, precisó, recordando que así como México, en noviembre el Santo Padre hizo pública su intención de visitar países como Perú, Argentina y Uruguay.

En la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, el 2 de diciembre, León XIV habló sobre que le “encantaría visitar Latinoamérica”, mencionando nuevamente a Argentina, Uruguay y Perú, pero precisó que “el proyecto no se ha definido”.

El P. Valdemar compartió luego que si bien la Copa Mundial de la FIFA “es un evento deportivo internacional que tiene su valor”, es algo que “resulta incomparable frente al martirio de miles de fieles que murieron heroicamente al grito de: ‘¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!’”.

El sacerdote mexicano recordó el reciente Mensaje al Pueblo de Dios publicado por la CEM al concluir su 119ª Asamblea Plenaria a mediados de noviembre de este año, destacando “su claridad y valentía profética, al reconocer la muerte de más de 200.000 fieles que entregaron su vida por la fe durante la llamada Guerra Cristera”.

“Cabe recordar que entre estos mártires hubo también numerosos sacerdotes. Ellos son la gloria de la Iglesia en México, y de ninguna manera pueden ser relegados al olvido”, dijo.

Para el P. Valdemar, “con toda probabilidad, el Santo Padre visitará México con motivo del quinto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en el año 2031, pero difícilmente antes, y mucho menos con motivo de un evento tan banal como un mundial de fútbol”.