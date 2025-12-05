Uno de los desafíos más urgentes que enfrenta hoy la Iglesia Católica en los Estados Unidos es el aumento constante de jóvenes católicos que abandonan la fe antes de llegar a la edad adulta.

Un nuevo enfoque —que coloca a la familia en el centro de la formación en la fe— está empezando a ganar impulso como posible solución a esta crisis.

Al volver a catequizar a los padres y fomentar vínculos entre familias comprometidas a vivir su fe más profundamente, las parroquias están viendo resultados dramáticos.

La iglesia católica de San Marcos en Fallston, Maryland, ha experimentado una transformación similar, según Barbara Austin, directora de evangelización de la parroquia.

Hace cinco años, se informó a los feligreses que ya no dejarían a sus hijos para recibir educación religiosa los lunes después de la escuela. Bajo el nuevo programa de "formación familiar en la fe", los padres tendrían que inscribirse en la catequesis para padres los domingos, al mismo tiempo que sus hijos recibían instrucción en la fe según su nivel de grado.

Al principio, dijo Austin al Register, perdieron algunos padres, algunos de los cuales protestaron diciendo que habían ido a una escuela católica y que no necesitaban más. “Pero las personas que dijeron ‘Sí’ han estado con nosotros todo este tiempo y ahora son padres completamente diferentes”, resaltó

Ella comentó que les dice a los padres que con sólo cruzar la puerta de la iglesia para asistir a la formación de adultos envían el mensaje a sus hijos de que es algo "normal" de hacer. “Y los padres lo entienden, y realmente les gusta, y los ha llevado a un nuevo lugar en sus corazones y en su relación con Cristo”, indicó Austin al Register.

Los jóvenes están abandonando la Iglesia

La crisis de la desafiliación de los jóvenes con la Iglesia fue abordada por Michael Rota y Stephen Bullivant, en un artículo publicado este verano en el Church Life Journal de Notre Dame.

Basándose en datos de la “Encuesta Social General”, los autores descubrieron que el porcentaje de “católicos de cuna” (aquellos criados en la fe) que todavía se identificaban como tales siendo adultos disminuyó del 84% en 1973 al 62% en 2022.

Pero aún más preocupante es lo que sucede cuando se pregunta a los encuestados sobre su práctica religiosa. En 1973, el 34% de los adultos criados católicos dijeron asistir a misa al menos una vez a la semana. Para 2022, esa cifra había disminuido al 11%.

¿Pero qué tan mal podrían estar las cosas? Después de todo, hubo 16.000 adolescentes en la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC), que se realizó del 20 al 22 de noviembre, y que tuvieron un encuentro con el Papa León XIV, transmitido por EWTN.

Es muy positivo que muchos jóvenes viajaran de todo el país para asistir al NCYC. Pero esos jóvenes católicos pueden tener una ventaja sobre sus compañeros que se quedan en casa: es más probable que sus padres vivan activamente su fe.

Ese tipo de demostración de fe por parte de los padres es uno de los indicadores clave, identificados por Rota y Bullivant, que podrían determinar si un adolescente continuará su vida de fe como adulto.

¿Qué puede hacer una diócesis o una parroquia para ayudar a fomentar la fe activa entre los padres? Según los autores, existe un antídoto contra lo que aqueja a la Iglesia: “la formación del discipulado, centrada en la familia y la comunidad, y con base parroquial”. Es decir, lo que están haciendo en San Marcos en Fallston, Maryland.

Según Rota, profesor de filosofía en la Universidad de St. Thomas en Minnesota y director del proyecto “Psicología de la fe”, involucrar a las familias da buenos resultados.

"Si se reúnen en comunidad, se forman en la fe juntos y viven una vida cristiana juntos, eso significará automáticamente que sus hijos están haciendo muchas de las cosas que sabemos que harán más probable que se identifiquen real y fuertemente como católicos", dijo Rota al Register.

La participación de las familias cobra impulso

Cada vez más líderes de la Iglesia, como el Arzobispo de Baltimore, Mons. William Lori, instan a las parroquias a orientar sus programas de formación a toda la familia. El P. Michael Foppiano, párroco de San Marcos en Maryland, instituyó un programa centrado en la familia hace cinco años, después de que Lori enviara una carta pastoral instando a las parroquias a participar en la formación familiar en la fe.

La Arquidiócesis de Atlanta fue una de las primeras en adoptar un enfoque centrado en la familia. Durante la pandemia de COVID-19, el arzobispo Gregory Hartmayer inició un programa de catequesis en línea de cinco años para familias llamado "Familias Formando Discípulos". Hoy en día, la mitad de las parroquias de la arquidiócesis ofrecen algún tipo de formación familiar.

“La formación familiar en la fe, en general, es verdaderamente un movimiento del Espíritu Santo que se está extendiendo por todo Estados Unidos y más allá”, dijo al Register Patrice Spirou, director asociado de la oficina de catequesis y currículo familiar de la arquidiócesis.

Spirou dijo que los comentarios que han recibido de los padres y líderes parroquiales han sido “abrumadoramente positivos”.

Las familias informan que rezan juntas, y muchos padres afirman haber encontrado una manera cómoda y natural de hablar de su fe. Los pastores y líderes parroquiales están entusiasmados con los frutos que ven, a medida que los padres redescubren su fe y viven como una iglesia doméstica en sus hogares, explicó.

La Diócesis de Bridgeport, Connecticut, también invita a las familias jóvenes a profundizar en su fe con una iniciativa en la que parejas o individuos sirven como mentores familiares desde el momento del bautizo de su primer hijo.

El programa "Primeros Testigos" ha sido adoptado por varias parroquias de la diócesis y se considera una forma de evitar que los sacramentos se conviertan en una "puerta giratoria" en la que los padres entran a la iglesia para bautizar a sus hijos y luego se alejan, según Todd Kellogg, coordinador del programa.

En todo el país, cada vez más parroquias están invirtiendo sus esfuerzos de evangelización en familias y parejas. En la Diócesis de Arlington, Virginia, varias parroquias exigen ahora que los padres participen en la formación de adultos.

El P. Don Planty, párroco de la iglesia católica de San Carlos, dijo al Register que la parroquia acaba de implementar la política según la cual los niños no podrán recibir los sacramentos si sus padres no están inscritos en la formación religiosa de la iglesia. Planty considera que esto capacita a los padres para criar a sus hijos en la fe.

"Si los padres son católicos, los niños serán católicos", dijo el P. Planty al Register.

Elizabeth Schill y su esposo Brian han sido feligreses de la parroquia de San Carlos durante casi 20 años. Este año, mientras sus hijos, de 9 y 6 años, asisten a clases de religión, ellos participan en cursos de formación para padres.

Aunque son feligreses desde hace mucho tiempo, dijo Schill, están agradecidos por la oportunidad de conocer a otros padres.

“En nuestra zona, la gente solo se queda unos años y luego se muda. Así que tener esa comunidad de personas en una etapa similar de la vida es positivo. Y luego los ves en la iglesia los domingos, y poco a poco se va construyendo esa comunidad, lo cual es muy grato”, dijo.

Las clases de formación para adultos, dijo Schill, les han facilitado hablar con sus hijos sobre lo que están aprendiendo. También les han ayudado a revitalizar su propia práctica religiosa.

Durante los últimos cinco años, la parroquia Natividad del Señor, en el área de Denver, ha invitado a sus feligreses a participar en un programa de formación llamado "Familias de San Juan Pablo II", en el que las parejas reciben catequesis, se reúnen en pequeños grupos con otras parejas y se reúnen con todas las familias varias veces al año.

“Es muy atractivo para las familias jóvenes que desean encontrar el camino correcto y algunas instrucciones para construir su propia regla familiar”, declaró el P. Matteo Invernizzi, párroco asociado de Nativity, al Register. Añadió que el programa o “regla” es fácil de exportar: dos parroquias en Ohio y una en Wichita, Kansas, lo han implementado, y otra en Denver ha expresado su interés.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha dado un giro para enfatizar la importancia de involucrar también a los padres. El Instituto Episcopal del Catecismo instó recientemente a las editoriales de materiales catequéticos a incluir un currículo diseñado específicamente para involucrar y apoyar a las familias.

Una comunidad de familias fieles

Pero la catequesis es solo una parte de la ecuación. Quienes defienden la formación familiar en la fe enfatizan que los niños y adolescentes tienen más probabilidades de seguir siendo católicos en la edad adulta si crecen en una comunidad familiar que prioriza la práctica de su fe.

Han surgido nuevos ministerios sin fines de lucro para ayudar a las parroquias a facilitar este tipo de comunidad. Trinity House Community es uno de ellos y ofrece un modelo para "conectar y usar" llamado "El cielo en tu hogar", que las parroquias pueden usar para reunir a las familias socialmente y apoyarlas en la fe.

Soren Johnson, cofundador del ministerio con su esposa Ever, afirma que las parroquias que se han inscrito están viendo entre 75 y 150 personas asistir a las cenas bimestrales. Las veladas incluyen a toda la familia, pero tienen un aire de cita romántica.

Mientras sus hijos participan en una actividad, los padres ven un video y lo comentan con otras parejas. Además de aprender más sobre cómo vivir su fe, forjan amistades con otras familias que desean que la fe católica sea un elemento central en sus vidas.

No se puede subestimar el efecto sobre los niños y adolescentes, afirmó Soren.

“Están disfrutando de la comunidad y la camaradería. Ven a sus padres dar un paso intencional y, si Dios quiere, lo ven más claramente en casa, con parejas y familias entusiasmadas por profundizar la comunión que Dios les ha dado de manera práctica en su vida familiar”, declaró al Register.

¿Qué pasa con los grupos de jóvenes?

Maria Parker, subdirectora para los laicos del Secretariado de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, declaró al Register que varias diócesis le han indicado que la catequesis familiar es una prioridad absoluta. Señaló que el nuevo marco de evangelización de los obispos, "Escuchar, Enseñar, Enviar", enfatiza la responsabilidad de los padres en la formación de los jóvenes.

Sin embargo, el nuevo enfoque de la Iglesia estadounidense en la participación familiar en la formación de la fe no descarta el valor de organizaciones como Life Teen, dijo Parker al Register.

El ministerio juvenil lleva décadas ofreciendo a las parroquias "Noches de Vida" semanales, donde los adolescentes se reúnen para ir a Misa, orar, debates en grupo y juegos, así como retiros y campamentos de verano.

Presente en más de 1600 parroquias de todo el mundo, Life Teen ha sido la fuente de muchas vocaciones al sacerdocio. Según una encuesta reciente, el 35 % de los seminaristas provienen de parroquias con un ministerio de Life Teen.

Lo que falta, según Austin, director de evangelización en Fallston, Maryland, es una adopción a nivel nacional de este enfoque centrado en la familia: “Podemos ayudarles a comprender el poder que recibieron en su bautismo. ¡Y luego, tengan cuidado, porque la Iglesia va a estallar!”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register