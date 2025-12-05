El director nacional de Unidos por la Vida, Jesús Magaña, exhortó a la Corte Constitucional de Colombia a rectificar su conducta institucional luego de que aprobara un fallo que facilita la aplicación de la eutanasia a las personas en estado de coma.

En Colombia no existe una ley de eutanasia, sin embargo, el Tribunal la despenalizó en 1997 y desde entonces ha insistido al Congreso para que legisle al respecto.

A pesar de que el Poder Legislativo ha rechazado 17 proyectos, la Corte ha continuado emitiendo fallos favorables, como la Sentencia T-438 de 2025 —del 23 de octubre— y de la que informó el 2 de diciembre en su Boletín 254 .

El boletín informa que la sentencia responde a una acción de tutela presentada por una madre que solicitaba la eutanasia para su hijo en estado de coma. El procedimiento fue negado por el centro de salud al no haber un “documento de voluntad anticipada y a la ausencia de elementos para valorar el estado de salud del paciente”.

Hasta antes de este fallo, para aplicar la eutanasia a una persona en estado de coma era necesario presentar un documento de “voluntad anticipada”, en el que el paciente había expresado la decisión de recibir dicho procedimiento.

En caso de no existir ese documento, la Corte había establecido en el 2021 el “consentimiento sustituto” que podría ser ejercido por una tercera persona. Sin embargo, en el fallo del 23 de octubre, los magistrados reemplazaron este término por el de “apoyo interpretativo de la voluntad”.

Para el Tribunal, este puede ser ejercido por familiares o personas cercanas que aseguren que pueden interpretar cuál habría sido el deseo del paciente en base a “manifestaciones escritas, conversaciones, documentos o cualquier otra forma verificable”.

Según la Corte, “este último concepto se ajusta de mejor manera a los estándares internacionales y constitucionales porque exige interpretar, con base en manifestaciones previas, las preferencias y decisiones de la persona en cuestión”.

En declaraciones a ACI Prensa, Jesús Magaña señaló que el criterio de la Corte Constitucional “está totalmente fuera de contexto, porque una persona puede decir cualquier cosa y cambiar después de aparecer”.

“La Corte no puede basar en estas supuestas investigaciones la voluntad para quitarse la vida de una persona. Y es más, ordena a todas las autoridades del sistema de salud que hagan esta investigación para que las EPS (Entidad Promotora de Salud) y las IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) de Colombia puedan aplicar la eutanasia de manera generalizada. Esto es, que pueda ser un camino para eliminar a la población de Colombia en estado de indefensión, en estado de sufrimiento”, expresó.

El director nacional de Unidos por la Vida indicó que con este fallo la Corte se abroga nuevamente “facultades que no tiene”. Dado que no hay una ley de eutanasia, a “la Corte Constitucional no le ha tocado otra que seguir emitiendo sentencias anticonstitucionales para seguir impulsando la cultura de la muerte”.

El líder provida dijo que se deberían promover los cuidados paliativos en vez de la eutanasia “bajo una supuesta investigación de que en el tiempo pasado alguna vez (el paciente) expresó eso”.

Por ello, exhortó a la Corte Constitucional a rectificar “su conducta, ya de varias décadas, en contra de la vida” y respetar la Constitución cuyo artículo 11 establece que “la vida humana en Colombia es inviolable”.