El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó ayer a 28 personas que tenía secuestradas en la región del Catatumbo y que fueron entregadas a una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo informó en su cuenta de X que se trata de 17 hombres y 11 mujeres, entre ellas 5 menores de edad. Indicó que en el proceso de liberación “también participaron sus familias y dirigentes comunales”.

“Las personas liberadas manifestaron que se encuentran en buen estado de salud, salvo una de ellas, que presenta dolencias por una herida en su cuerpo”, señaló.

Esta liberación se suma a otra que fue anunciada por la Defensoría el 28 de noviembre. En aquella ocasión fueron 11 personas que estaban en poder del ELN desde enero de 2025. Se trató de 9 hombres y 2 mujeres, incluida una ciudadana venezolana.

La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, “en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”, indicó en su cuenta de X.

En su informe El Catatumbo en crisis, la Defensoría indica que, además del ELN, en esta región también actúan las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá y el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido también como el Clan del Golfo.

Se trata de una región con “al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas” que “se mantiene como una de las zonas más impactadas por actividades ilícitas”.

El informe señala que “la disputa territorial y el control de la frontera colombo-venezolana” por parte de los grupos armados “han sido factores persistentes de violencia” que han ocasionado “masacres, homicidios de líderes y desplazamientos masivos”.