“La crisis global de salud mental es la ‘pandemia silenciosa’ del siglo XXI” y Colombia no está libre de ella, señala la Arquidiócesis de Manizales, que ha decidido llevar adelante el Primer Congreso Nacional Católico Fe-Ciencia y Salud Mental para responder a este desafío pastoral.

De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y julio de 2025 se suicidaron en el país 1.594 personas, lo que representa el 9,26% de las muertes violentas en este periodo de tiempo.

Del total, se quitaron la vida 1.269 hombres y 325 mujeres. El grupo de edad con más suicidios es el que va entre los 24 y 29 años con 202 casos, seguido del grupo de entre 20 y 24 años con 198. Luego vienen los adolescentes de entre 15 y 17 años con 112 casos.

Además, un informe publicado en 2023 por el Instituto Nacional de Salud señala que el 4,7% de la población colombiana padece de depresión. El documento advierte que estas personas “tienen 20 veces más riesgo de morir prematuramente por suicidio”.

Ante este panorama es que surgió la iniciativa de organizar en Manizales el Primer Congreso Nacional Católico Fe-Ciencia y Salud Mental, que se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo de 2026.

El evento es respaldado por el arzobispo local, Mons. José Miguel Gómez Rodríguez, quien señala que “la salud mental forma parte fundamental del bienestar” y, por ello, “servir a las personas que sufren de alguna enfermedad mental, es parte esencial de los cuidados pastorales de la Iglesia”.

Conferencistas del Primer Congreso Nacional Católico Fe-Ciencia y Salud Mental.

El objetivo general del congreso es “brindar, desde la Iglesia como madre y maestra, un espacio de encuentro, diálogo y reflexión para los profesionales católicos de la salud”.

Y que dicho espacio “les permita fortalecer su identidad y vocación en Cristo, médico y terapeuta, y así responder con integridad cristiana, sensibilidad humana y excelencia profesional a los desafíos actuales de la salud pública, especialmente ante la creciente crisis de salud mental; esbozando así una pastoral de la salud mental, necesidad pastoral impostergable en el contexto actual”.

El congreso tendrá lugar en el Teatro Fundadores y reunirá a expertos, entre sacerdotes y laicos, como los presbíteros Freddy Bustamante, Carlos Yepes, Juan Jaime Escobar, Jorge Enrique García y Duberley Salazar; y los psicólogos Omar Carabalí, Carmen J. Machado, Carla Gil y Lina Villa.

También participarán los doctores Pedro J. Sarmiento, Melissa Villar Salinas y Vicky Pérez. Asimismo, estará presente el diácono Silvio Villa, responsable de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales.

En conversación con ACI Prensa, Silvio Villa relató que la idea del congreso nació luego de ver las estadísticas sobre la salud mental en el departamento de Caldas —donde se ubica Manizales—, según las cuales en el 2024 hubo 1.238 intentos de suicidio y 91 suicidios consumados.

Ante ello, se le solicitó al arzobispo crear una pastoral de la salud “que no solo analice la situación de salud mental, sino que también propongamos iniciativas de prevención, atención y acompañamiento a familias y personas que están sufriendo problemas de salud mental”.

De ahí, relató el diácono, surgió la idea de reunir en un congreso a especialistas católicos para abordar esta problemática desde la ciencia y la fe, es decir, cómo puede ayudar “la espiritualidad en prevenir y atender los problemas de salud mental”.

Silvio Villa indicó que luego vendrá un postcongreso con los profesionales de la salud que estén interesados en comenzar “un equipo para ir creciendo en la fe” y para retroalimentar la formación sobre la salud mental desde lo científico y espiritual.

El siguiente paso, indicó, será llevar adelante actividades externas como visitas a las parroquias, municipios y la elaboración de programas de prevención en salud mental.

El congreso también cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y la participación de la organización Somos Clínica del Alma.

Para inscribirse se puede ingresar a este enlace.

Asimismo, para más información se puede llamar a los números 300 3045808 y 312 4727097, o escribir al correo somosclinicadelalma1@gmail.com