En una era en la que las aplicaciones de mindfulness dominan los teléfonos inteligentes y los estudios de meditación proliferan en las esquinas urbanas, un nuevo y revolucionario estudio internacional sugiere que la antigua práctica católica de rezar el Rosario puede ofrecer beneficios para la salud mental comparables a las técnicas de meditación de inspiración oriental.

La investigación, publicada en el Journal of Religion and Health, también desafía las suposiciones sobre prácticas tradicionales como el Rosario, revelando hallazgos sorprendentes sobre quiénes lo rezan realmente en 2025.

Investigadores de Italia, Polonia y España encuestaron a 361 católicos practicantes para evaluar el impacto de rezar el Rosario en el bienestar y la salud mental. Descubrieron que los participantes que rezaban el Rosario reportaron niveles más altos de bienestar, mayor empatía y niveles significativamente más bajos de lucha religiosa o ansiedad espiritual, beneficios que la investigación ha demostrado también pueden derivarse de otras técnicas de meditación.

Los investigadores también hallaron que el 62,2% de los participantes tenía títulos de posgrado o maestría, desafiando la suposición —que algunos pueden tener— de que las devociones católicas tradicionales atraen principalmente a personas con menor nivel educativo.

“Nos sorprendió cómo esta práctica tradicional trasciende las barreras educativas y generacionales”, dijo el investigador principal, el P. Lluis Oviedo, de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma.

El P. Oviedo dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que el estudio surgió de la frustración de que gran parte de la investigación se ha centrado en los beneficios de la práctica del mindfulness y otras técnicas de meditación, pero prácticamente nada se ha publicado sobre el Rosario, a pesar de que claramente también es una forma de meditación.

“Nuestro equipo intentó explorar si podíamos encontrar beneficios similares en esta oración católica a los que se atribuyen a formas de meditación más de moda”, dijo. “Estaba convencido de que encontraríamos resultados positivos, ya que sabía por experiencia personal y por los testimonios de otros lo que significaba esta oración y lo que experimentaban durante ella”.

Desafiando estereotipos

La investigación reveló variaciones culturales entre los tres países estudiados.

Polonia mostró el mayor compromiso, con los participantes obteniendo una puntuación de 3.70 en frecuencia de práctica del Rosario (en comparación con 3.38 en Italia y 3.35 en España). Esto coincide con la reputación de Polonia como una de las naciones más religiosas de Europa, donde las tradiciones católicas siguen profundamente arraigadas en el tejido social a pesar de décadas de represión comunista.

Italia, a pesar de albergar al Vaticano, mostró niveles de compromiso más moderados. Los participantes italianos reportaron las puntuaciones más altas de empatía (4.31), lo que sugiere que los beneficios de la práctica se extienden más allá de la espiritualidad personal hacia una mayor conexión social, un hallazgo que resuena con la cultura comunitaria italiana.

España presentó una paradoja interesante: menor frecuencia en la práctica del Rosario, pero sólidos resultados de bienestar entre quienes lo rezan regularmente. Esto puede reflejar la compleja relación de España con el catolicismo, donde las prácticas tradicionales persisten junto a una rápida secularización.

La conexión con la salud mental

Quizá el hallazgo más llamativo del estudio es cómo rezar el Rosario funciona como una intervención para la salud mental.

Los participantes informaron de manera constante que la práctica les proporcionaba “paz espiritual, calma y confianza” (26,3%), ayudaba a “afrontar problemas” (10,2%) y ofrecía “protección contra el mal” (8,6%).

Una participante dijo: “Rezar el Rosario me salvó la vida. Tras la muerte de mi esposo, no podía sobrellevar el dolor y el vacío. Cada día tomaba el Rosario y me daba la fuerza para sobrevivir esos momentos difíciles. Sin él, no sé cómo lo habría logrado”.

La investigación también mostró que rezar el Rosario se correlacionaba positivamente con una reducción de la depresión y un aumento del optimismo sobre el futuro. Estos efectos rivalizan con los reportados en estudios sobre la meditación mindfulness, pero sin los a veces elevados costos de retiros de meditación o suscripciones a aplicaciones.

Por qué es importante

Las implicaciones del estudio van mucho más allá de las comunidades católicas. A medida que las crisis de salud mental se agrava a nivel mundial —con especial gravedad en Estados Unidos y Europa—, la investigación sugiere que la sociedad podría estar pasando por alto recursos accesibles y culturalmente arraigados para el bienestar psicológico.

En Estados Unidos, donde la industria del bienestar genera miles de millones anualmente, los hallazgos plantean preguntas sobre la mercantilización de las prácticas espirituales. ¿Por qué pagar clases caras de meditación cuando una práctica tradicional ofrece beneficios similares? El estudio también desafía la suposición de que las prácticas orientales no cristianas son superiores a las tradiciones espirituales occidentales.

Para Alemania, donde tanto las tradiciones católicas como protestantes han moldeado la cultura pero enfrentan una influencia decreciente, la investigación ofrece un posible puente entre los enfoques seculares de la salud mental y las espiritualidades tradicionales. Los católicos alemanes podrían encontrar validación al mantener prácticas que a menudo se descartan como anticuadas.

Las implicaciones para Polonia son particularmente significativas. Mientras el país navega entre su profunda identidad católica y las presiones de secularización de la Unión Europea, el estudio proporciona apoyo empírico al valor del Rosario para la salud mental, lo que podría influir tanto en la política sanitaria como en los debates culturales.

En Italia, donde el catolicismo sigue siendo culturalmente significativo a pesar de la disminución de la asistencia a Misa, los hallazgos sugieren que prácticas tradicionales como el Rosario podrían servir como recursos accesibles para la salud mental, especialmente para las poblaciones mayores que pueden sentirse menos cómodas con la terapia secular.

Rompiendo barreras

Los investigadores señalaron un sesgo llamativo en la literatura académica: PubMed contiene 30.060 entradas para “mindfulness” pero solo 13 para “rosary prayer” (rezo del Rosario). Esta disparidad refleja prejuicios culturales más amplios que a menudo descartan las devociones occidentales como más primitivas.

“Desde un punto de vista puramente cultural y fenomenológico, el mindfulness está de moda, es glamoroso, interesante, mientras que el Rosario está fuera, es anticuado, aburrido y poco interesante”, observaron los investigadores. Sin embargo, sus datos sugieren que esta percepción tiene más que ver con la moda cultural que con la realidad empírica.

El análisis de redes del estudio reveló que la religiosidad impacta el bienestar tanto de manera directa como a través de dos vías clave: aumentando la empatía y reduciendo la lucha religiosa. La naturaleza repetitiva del Rosario —similar a la meditación con mantras— parece crear un estado meditativo que calma la ansiedad y promueve la regulación emocional.

Curiosamente, la práctica no se asoció con aislamiento social ni con cerrazón mental, como sugieren algunos estereotipos. Por el contrario, niveles más altos de rezo del Rosario se correlacionaron con mayor empatía, lo que sugiere que potencia, en vez de disminuir, la conexión social.

“Una cosa es segura: existe una división dentro de la Iglesia Católica, y dentro de otras iglesias, entre quienes rezan y adoptan una postura devocional, y quienes interpretan su fe cristiana en términos de conciencia social y compromiso”, dijo el P. Oviedo. “Es hora de superar este tipo de modelo binario y adoptar un estilo que combine devoción y empatía hacia los demás. Un divorcio entre ambos hace que el mensaje cristiano y la salvación que ofrecemos en Cristo sean menos creíbles y efectivos”.

El poder de la plegaria repetitiva

Mientras las sociedades luchan con epidemias de salud mental, vacío espiritual y las limitaciones de los enfoques puramente farmacéuticos para el bienestar psicológico, la investigación sugiere beneficios de una visión más inclusiva de las prácticas contemplativas. La accesibilidad del Rosario —que sólo requiere cuentas y algo de tiempo— lo hace especialmente relevante para poblaciones económicamente desfavorecidas que no pueden costear terapia o clases de meditación.

El estudio no aboga por la conversión religiosa ni sugiere que el Rosario sea superior a otras prácticas. Más bien, argumenta a favor de reconocer la diversidad de formas en que los seres humanos afrontan el sufrimiento y encuentran sentido.

Un investigador concluyó: “Contamos con una paleta más amplia de expresiones espirituales o religiosas con efectos positivos similares, y así podemos evitar ciertos monopolios casi espirituales y expresiones unilaterales en las intervenciones habituales de acompañamiento y cuidado”.

Impacto a largo plazo

El P. Oviedo dijo que es demasiado pronto para evaluar la recepción de este estudio.

“Me sorprendió bastante que hubiera interés mediático en este tema, ya que ha sido descuidado en muchos ámbitos, incluso dentro de los círculos católicos”, dijo. “El peor aspecto es la indiferencia teológica o incluso la hostilidad hacia tales prácticas devocionales, que se consideran ajenas a la teología estándar. El problema es más profundo, y tiene que ver con una teología incapaz de conectar con los creyentes en la forma en que viven y expresan su fe”.

El P. Oviedo dijo que los católicos necesitan desarrollar una “teología vivida”, o una “teología desde abajo”.

“Este enfoque teológico requiere que prestemos más atención a cómo se sienten los creyentes, cómo experimentan su fe y cómo perciben la salvación en acción”, dijo. “De hecho, cada año se publican muchos estudios sobre religión, salud, bienestar y florecimiento, pero casi ningún teólogo les presta atención, aunque revelan los efectos positivos de la fe religiosa y la práctica religiosa intensa, o cómo reconocer la salvación como algo real. El Rosario es un buen ejemplo de esto y sugiere un enfoque diferente de la teología si realmente queremos hacer más creíble el mensaje cristiano”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.