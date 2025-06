Novo ciclo, novas histórias! 🇧🇷✨

Recepção calorosa e muita expectativa no primeiro encontro dos nossos jogadores com o técnico Carlo Ancelotti. Começa uma nova era na Seleção Brasileira, com trabalho, união e o sonho de todos os brasileiros no coração! 💛💚



🎥 Joilson Marcone /… pic.twitter.com/hDH3OPqhOc