San Bartolo Longo — un ex “sacerdote” satanista cuya extraordinaria conversión lo llevó a crear un santuario en honor a Nuestra Señora del Rosario y a difundir la devoción a esta oración — fue canonizado por el Papa León XIV el 19 de octubre.

Además de su ejemplo de fe y devoción mariana, Bartolo Longo (Bartolomé, en inglés) también puede ser un modelo para quienes luchan con su salud mental, dijo el padre dominico Joseph-Anthony Kress a EWTN News.

Kress, promotor del rosario en la orden dominica, explicó que Longo “siguió enfrentando problemas de salud mental y continuó luchando contra pensamientos suicidas incluso después de su conversión”.

“Como sacerdote, he visto a muchas personas que creen que, después de convertirse, los problemas de salud mental ya no deberían existir. Pero [Bartolo Longo] es un gran testimonio de alguien que persevera en medio de esa lucha”, señaló el dominico.

Nacido en una familia católica devota, Longo se apartó de su fe mientras estudiaba Derecho en Nápoles en la década de 1860, una época en que la Iglesia en Italia enfrentaba la oposición del movimiento nacionalista que impulsaba la unificación italiana. La mayoría de sus líderes eran masones con fuertes ideas anticatólicas.

La Iglesia también combatía entonces la creciente popularidad del ocultismo, que tenía gran presencia en Nápoles. Longo llegó a involucrarse en un culto satánico y afirmó haber sido “ordenado” como “sacerdote” satanista.

Sin embargo, tras años de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas, un profesor de su ciudad natal, Vincenzo Pepe, lo animó a abandonar el satanismo y lo presentó a quien sería su confesor, el padre dominico Alberto Radente.

Bajo la guía de Radente, Pepe, la religiosa (y hoy santa) Caterina Volpicelli, y la condesa Marianna Farnararo de Fusco —quien más tarde sería su esposa—, Longo regresó a la fe católica.

Según el arzobispo Tommaso Caputo de Pompeya, Italia, un momento decisivo de su conversión ocurrió en octubre de 1872:

“Longo llegó a Pompeya para encargarse de las propiedades de la condesa [De Fusco] y, mientras caminaba por aquellas calles —peligrosas por la presencia de bandidos y la malaria—, sintió una inspiración interior: ‘Si buscas la salvación, difunde el rosario. Es la promesa de María. ¡Quien propague el rosario se salvará!’ Aquel día, el joven abogado se prometió no dejar ese valle sin antes difundir la oración del rosario”, relató Caputo a ACI Stampa —agencia en italiano de EWTN News—.

“Todo comenzó ese día —añadió el arzobispo—. Longo empezó catequizando a los campesinos; luego restauró la pequeña parroquia del Santísimo Salvador y, por consejo del obispo Giuseppe Formisano de Nola, decidió construir una nueva iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Esa iglesia se convirtió en el Santuario de Nuestra Señora de Pompeya”.

Kress señaló que, aunque Longo se apartó del ocultismo, siguió enfrentando luchas internas: “Cada vez que se encontraba al borde de la desesperación, recordaba la promesa de la Santísima Virgen a Santo Domingo: que todo aquel que promueva el rosario se salvará. Esa promesa le daba esperanza para perseverar en sus momentos más oscuros”.

Después de su conversión, Longo “volvía a los mismos lugares donde antes había participado en actividades ocultistas —explicó Kress—. Pero ahora, firmemente arraigado en la fe y en su devoción a la Virgen, entraba con el rosario en la mano, reclamando esos espacios para la Madre de Dios y animando a los presentes a renunciar a su pasado y acudir a la Virgen en busca de protección y alegría”.

Longo, que ingresó a la Tercera Orden Dominicana en 1871, “sigue siendo muy actual, porque después de su conversión vivió profundamente arraigado en el Evangelio”, afirmó Caputo.

Tres años después de recibir la inspiración divina para difundir la devoción al rosario, Longo recibió la imagen de Nuestra Señora del Rosario que se convirtió en el centro del santuario de Pompeya.

“La imagen era un lienzo viejo y desgastado. Llegó a Pompeya en un humilde carro de estiércol, pero —según el hombre que hoy reconocemos como el ‘apóstol del rosario’—, aunque al principio se desanimó por su estado, la imagen se volvía más hermosa cada día”, recordó Caputo.

El arzobispo también evocó las muchas obras de caridad y evangelización que Longo y su esposa realizaron en la ciudad, como la fundación de un orfanato para niñas y de instituciones dedicadas a los hijos de presos.

“Alrededor del santuario —cuya primera piedra se colocó el 8 de mayo de 1876 y fue consagrado en 1891— surgieron calles, plazas, servicios, una línea de tranvía, la estación de tren, la oficina de correos y viviendas para obreros. Longo hizo mucho, pero siempre se consideró, evangélicamente, un ‘siervo inútil’. Para él, todo era obra de Nuestra Señora del Rosario y de su poderosa intercesión”, subrayó el arzobispo.

“En la raíz de cada logro, en el fundamento de toda la obra en Pompeya, estuvo siempre el santo rosario, una maravillosa síntesis del Evangelio, la contemplación del rostro de Cristo Salvador a través de los ojos de su Madre celestial”, añadió.

Longo murió en Pompeya en 1926. Sus últimas palabras fueron: “Mi único deseo es ver a María, quien me salvó y me salvará de las garras de Satanás”.

“Aún hoy, en Pompeya, todo nos recuerda su nombre y sus enseñanzas”, concluyó Caputo.

