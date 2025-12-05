La Arquidiócesis de Popayán (Colombia) ha convocado para el domingo 7 de diciembre la iniciativa “Día Blanco por la Paz del Cauca”, para “visibilizar la crisis humanitaria y proteger la vida” en este departamento del suroccidente del país.

En una nota publicada en su sitio web, el Episcopado colombiano indicó que la jornada contará con dos actos simbólicos.

El primero tendrá lugar en los parques principales de unos veinte municipios, en los que a las 10:00 de la mañana “cientos de personas formarán con sus cuerpos las letras ‘SOS Cauca’, creando una imagen aérea contundente de auxilio”; mientras que en la noche cada hogar está invitado a encender “una vela o luz blanca como símbolo de esperanza y protección familiar”.

La iniciativa responde a la grave situación del departamento y que ha sido documentada por la Defensoría del Pueblo en su informe Cauca: Voces que resisten.

El documento, de septiembre de 2025, reporta para el último año 18 masacres (69 víctimas) y más de 800 homicidios, “hechos que identifica como mecanismos de intimidación para forzar desplazamientos”, indica la nota del Episcopado.

La nota añade que la Defensoría “mantiene cerca de 30 alertas tempranas activas en el departamento, advirtiendo sobre riesgos extremos para comunidades étnicas, líderes sociales y la población civil en general”.

En un video publicado en YouTube, el Arzobispo de Popayán, Mons. Omar Sánchez Cubillos dijo que “hay momentos en la vida en que necesitamos gritar, pedir auxilio, decir socorro”.

Por ello, animó a la población a participar de la jornada para “romper la indiferencia” y encontrar “la motivación de sentir compromiso en la construcción de paz”.