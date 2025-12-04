Este jueves el Papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano a Peter Pellegrini, Presidente de la República Eslovaca desde junio de 2024.

Según informó el Vaticano, el mandatario eslovaco, de 50 años, se reunió posteriormente con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por Mons. Mihăiță Blaj, Subsecretario para las Relaciones con los Estados.

Durante las conversaciones en la Secretaría de Estado, se expresó un aprecio mutuo por las buenas relaciones bilaterales, con especial referencia al 25° aniversario de la firma del Acuerdo Básico entre la Santa Sede y la República Eslovaca.

También se reafirmó el compromiso común de apoyar y reforzar la cohesión social, promover la justicia y proteger a la familia.

Además, se discutió la situación internacional, prestando particular atención a la guerra en Ucrania y sus repercusiones para la seguridad europea, así como a la realidad actual en Oriente Medio.

Antes de ser elegido presidente, el socialdemócrata Peter Pellegrini fue también Primer Ministro del país desde 2018 a 2020.

El Santo Padre también se reunió a puerta cerrada este jueves con el Presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, quien también fue recibido posteriormente en la Secretaría de Estado, donde se destacaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Mongolia, con la voluntad de desarrollarlas también en el ámbito cultural.

Asimismo, se señaló la aportación positiva que la Iglesia Católica local ofrece a la sociedad mongola, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.