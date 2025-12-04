El Vaticano ha hecho pública este jueves una nueva decisión significativa del Papa León XIV respecto a la recaudación de fondos de la Santa Sede.

Por medio del nuevo quirógrafo Vinculum unitatis et caritatis, el Santo Padre suprime la actual estructura Commissio de donationibus, creada por el Papa Francisco para recaudar fondos en febrero de 2025 y aprobada ad experimentum por tres años.

Este organismo tenía la tarea de incentivar las donaciones con campañas específicas entre los fieles, las conferencias episcopales y otros potenciales benefactores.

El Pontífice deroga así las normas vigentes hasta ahora y establece que ya no tendrán “ninguna fuerza canónica o jurídica”, así como los eventuales actos adoptados hasta ahora. Además, el Papa León XIV dispone que todos sus bienes deben ser destinados a la Santa Sede.

Por medio del quirógrafo se cesa de inmediato a los miembros de la Comisión, compuesta por Roberto Campisi, asesor para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, que la preside; el arzobispo Flavio Pace, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos; Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; Silvana Piro, subsecretaria de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, y Giuseppe Puglisi-Alibrandi, subsecretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La decisión de León XIV surge después de haber consultado a personas expertas en la materia y a raíz de las recomendaciones del Consejo para la Economía, con la finalidad de reforzar la eficacia administrativa en la gestión económica de la Santa Sede.

La liquidación de la antigua comisión será gestionada por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, mientras que la Secretaría para la Economía resolverá cualquier asunto pendiente y deberá mantener informado a su vez al Consejo para la Economía sobre todas las acciones emprendidas a este respecto.

El Santo Padre también ordena crear un nuevo grupo de trabajo encargado de diseñar un modelo renovado y más adecuado para la recaudación de fondos, cuyos integrantes serán propuestos por el Consejo para la Economía. Esta medida entra en vigor inmediatamente tras su publicación en L’Osservatore Romano.

Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre el Papa León XIV también hizo un ajuste de las reformas emprendidas por su predecesor con un nuevo decreto para revisar las normas financieras y administrativas que rigen las basílicas de San Pedro y Santa María la Mayor

El Pontífice puso ambas instituciones bajo la supervisión ordinaria del Consejo de Economía del Vaticano, subrayando que la reforma económica y financiera de la Santa Sede requiere una “reevaluación y redefinición periódica” del marco regulatorio.